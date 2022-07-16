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Здоровье16 июля 2022 10:01

По данным на 16 июля за сутки в Тульской области коронавирусом заболели 39 человек

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за этот срок был подтвержден у 1 пациента
Источник:kp.ru
По данным на 16 июля за сутки в Тульской области коронавирусом заболели 39 человек

По данным на 16 июля за сутки в Тульской области коронавирусом заболели 39 человек

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 16 июля, 11:00, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 158 694 пациента. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 5 человек.

30 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 823 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 237 человек.

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