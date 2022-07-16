По данным на 16 июля за сутки в Тульской области коронавирусом заболели 39 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 16 июля, 11:00, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 158 694 пациента. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 5 человек.

30 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 823 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 237 человек.