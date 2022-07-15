Николай Воробьев: Тульские единороссы организуют в Мариуполе мобильный гуманитарный центр

В четверг, 14 июля вопросы гуманитарной помощи подшефному району обсуждались в Туле, на в заседании Президиума регионального политсовета «Единой России». Фото: материалы пресс-служб

Во время вчерашней встречи Президента РФ Владимира Путина с Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым шла речь о гуманитарной миссии, выполняемой нашим регионом в рамках меморандума о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой. Фронт ответственности Тульской области – Левобережный район Мариуполя. Эта территория претерпела значительные разрушения в результате агрессии киевского режима, и регион взялся за ее восстановление и оказание поддержки местным жителям.

5 июля по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина в Левобережный прибыла делегация Правительства региона и тульских единороссов во главе с секретарем регионального отделения партии, председателем областной Думы Николаем Воробьевым. В состав делегации вошли заместитель председателя Правительства области Антон Агеев, депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Андрей Дубровский и руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Олег Иванов. В Мариуполь доставлено 40 тонн гуманитарного груза, сформированного Правительством Тульской области при участии регионального отделения «Единой России», а также организована работа выездного медицинского госпиталя. Для жителей привезли предметы первой необходимости, личной гигиены, одежду, канцелярские товары, продукты, лекарства.

В четверг, 14 июля вопросы гуманитарной помощи подшефному району обсуждались в Туле, на в заседании Президиума регионального политсовета «Единой России». В нем приняли участие депутаты Госдумы РФ Надежда Школкина и Николай Петрунин.

– В ближайшее время мы планируем отправить в Мариуполь еще один гуманитарный конвой, а также организовать на подведомственной нам территории работу мобильного гуманитарного центра, – рассказал Николай Воробьев. – Кроме того, мы продолжаем оказывать содействие в обеспечении необходимой одеждой и обувью, граждан, проживающих в пунктах временного пребывания. В ближайшее время начнем подготовку детей к началу учебного года. Также региональное отделение партии оказывает помощь семьям военнослужащих.