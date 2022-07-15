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Здоровье15 июля 2022 8:40

38 человек с коронавирусом выявили в Тульской области за сутки на 15 июля

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за эти сутки подтверждено не было
Источник:kp.ru
38 человек с коронавирусом выявили в Тульской области за сутки на 15 июля

38 человек с коронавирусом выявили в Тульской области за сутки на 15 июля

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 15 июля, 11:30, за последние сутки в Тульской области выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 655 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 5 человек.

40 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 152 793 человека.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за эти сутки подтверждено не было, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 236 человек.

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