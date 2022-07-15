В Тульской области мужчина выстрелил дробью в собаку, но попал в 11-летнего ребенка Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 12 июля в поселке Коммунаров в Новомосковске произошло ЧП: один из местных жителей, которому надоели бездомные собаки, решил пострелять по ним из ружья дробью, но что-то пошло не так.

Как сообщают очевидцы, в тот день компания из нескольких детей ребят провожала друга на автобус, с ними была собака, принадлежащая одному из детей. Именно по ней решил пострелять мужчина с ружьем, но дробь ожидаемо попала не только в собаку. но и в одного из детей - 11-летнего мальчика, хозяина собаки. Позднее, уже в ходе разбирательств, стрелявший заявил, что "собака его достала, а детей он не видел".

Мальчика прооперировали в травмпункте, у ребенка три ранения дробью, задета кость. Собаке пришлось еще хуже - из нее достали больше 30 дробин, две из них задели жизненно важные органы. Собаку пришлось отправить из Новомосковска в Тулу на дальнейшее лечение, ей предстоит операция.

На данный момент в отношении 63-летнего стрелявшего составлен протокол за стрельбу из ружья в населенном пункте. Также в полиции проводится проверка по фактам причинения несовершеннолетнему вреда здоровью по неосторожности и жестокого обращения с животными. По ее результатам будет принято процессуальное решение.