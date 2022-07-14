В Тульской области на 14 июля за сутки выявили 41 новый случай коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 14 июля, 11:30, за сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 158 617 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 4 человека.

65 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 753 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 236 человек.