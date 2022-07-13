Казаки - на страже русских традиций

Из истории

По преданию, в начале XVI века икону Николая Чудотворца нашел в болотистой местности недалеко от Тульского кремля днепровский казак Ермолай. В честь этого события возле кремля был построен храм Николы. Все воины, проходившие через Тулу, обычно служили молебны Николаю Чудотворцу (Тульскому) в этом храме, а затем в построенной на его месте Преображенской церкви Успенского монастыря.

В 1552 году для Тулы образ Николая Чудотворца стал заступником. Наш город обступило многотысячное войско крымского хана Девлет-Гирея, усиленное турками. Перед лицом врага защитники города крестным ходом обошли стены кремля с иконой Николы Тульского, моля святого о заступничестве и покровительстве. Воодушевленные молитвой туляки дали достойный отпор врагу и смогли продержаться до подхода русских войск. Только три древних города России могут гордиться особым покровительством Святителя Николая и имеют его именные иконы. Это Тула, Зарайск и Можайск в Московской области.

«Казачья удаль»

В день фестиваля Казанская набережная наполнилась веселыми танцами, духовными песнопениями, красивыми народными и казачьими песнями. Ремесленный двор «Добродей» представил мастер-классы по традиционным ремеслам Тульского края. Каждый желающий мог расписать филимоновскую игрушку, сплести фенечки или выковать на счастье подкову, приобрести товары народного промысла тульских мастеров. На фестивале можно было оценить боевое мастерство казаков, их виртуозное владение холодным оружием, а на площадках «Фланкировка шашкой» и «Мягкий меч» посетители и сами испытывали свою удаль, взяв в руки клинок.

Гости могли зайти в походный храм казаков и увидеть икону Николы Тульского. Сытно подкрепиться помогала полевая кухня: гостей бесплатно угощали гречневой кашей и горячим сладким чаем. Одним словом, любо!

- Сегодня здесь происходит живое соприкосновение с историей России, - говорит тулячка Маргарита Калинина. - Идея национального единства сейчас как никогда актуальна, а благодаря тульскому казачеству наши древние православные традиции возвращаются к нам. Праздник в честь иконы, которая помогала нашему городу, проходит не первый год, традицию надо сохранить и в будущем.

Маргарита Калинина

- Мы сегодня были в Свято-Никольском храме и видели церемонию принятия присяги в ряды казаков, - говорит житель поселка Скуратово Семен Плутояров. – Достойно, красиво, по-настоящему! Отлично, что в нашем регионе казачьи традиции возрождены и бережно передаются молодым.

К участникам фестиваля обратился атаман Западного окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Алексей Альховик:

- Почему мы называем этот день Днем иконы Николы Тульского? В 1552 году, 470 лет назад, произошло событие, которое можно сопоставить с ноябрем-декабрем 1941 года, когда туляки не пустили танки Гудериана на Москву. А почти полтысячелетия назад, горстка тульских воинов, порядка всего ста человек, держали оборону перед тридцатитысячным профессиональным войском, усиленным турецкими янычарами. Перед боем русские ратники с иконой крестным ходом обошли Тульский кремль. И когда Иван Грозный спросил, как туляки выдержали оборону, они ответили: помог святой угодник Никола Тульский!

Атаман Алексей Альховик

- На протяжении веков казаки служили государству великую службу, - приветствовала гостей фестиваля заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова. - Культура казачества связана с православием, основана на христианских ценностях и семейных традициях. Фестиваль раскрывает самобытность казачьей культуры, богатое песенное наследие и напоминает, что мы – единый народ с богатой историей и культурой.