На 13 июля в Тульской области выявили 43 новых случая коронавируса за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 13 июля, 12:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 43 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 576 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 9 человек.

50 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрирован 152 688 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 235 заболевших.