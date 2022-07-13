Крепкая семья – сильная Россия

8 июля в России отметили День семьи, любви и верности. Во все времена именно крепкая семья была залогом сильного государства. Сейчас это особенно актуально, ведь любовь не только объединяет народы и стирает межнациональные границы, но и показывает, какие ценности являются самыми важными.

В канун праздника мы пообщались с двумя молодыми тульскими семьями, в которых супруги разной национальности. Число таких браков в России ежегодно растет, и Тульский регион здесь не исключение.

Знакомьтесь: Александр и Виталина Гейгер. Молодые люди познакомились более пяти лет назад на праздновании дня рождения одного из общих друзей. К вопросу отношений и он, и она подходили серьезно. Свадьба стала хорошо обдуманным решением, состоявшись почти четыре года спустя - в августе 2021 года.

Александр и Виталина Гейгер

Языкового барьера у пары не было: Александр происходит из семьи волжских немцев, живших на территории России еще со времен Екатерины Великой. Правда, родился и вырос он на территории Узбекистана, куда в свое время переселили его семью. Позднее они приехали в Россию к родственникам, жившим в Туле. Здесь-то Александр и познакомился с будущей женой. Хотя Гейгеры давно живут в России, своей национальной идентичности семья не потеряла: бережно хранят традиции русских немцев, передавая их из поколения в поколение. Разница в культуре народов, к которым принадлежат супруги, совсем им не помешала, скорее наоборот!

- Зато у нас праздников стало больше! - смеется Александр. - Вот, например, в семье теперь два Рождества (католическое и православное). Мы стараемся и русские праздники отмечать, и немецкие, сохраняя культуру обоих народов. Мне кажется, это очень важно: помнить и чтить свои корни.

- Как восприняли ваш брак родители?

- Старшее поколение обеих семей восприняли наш союз очень тепло, - рассказывают супруги. - Ведь главное, что их дети вместе счастливы! А это важнее всего остального. Да и основные человеческие ценности от национальности не зависят, - главное любить по-настоящему и слышать друг друга.

Когда нет преград

Вторая пара - Денис и Вероника Петрак. Денис родился и вырос в Словакии, в Россию приехал в 2015 году по работе, позже получил российское гражданство. Долгое время жил в Москве, но встретив Веронику, переехал к ней в Тулу.

Денис и Вероника Петрак

Денис хорошо знает русский язык, и не только его: владеет сербским, украинским, узбекским! Вероника поневоле перенимает от него слова и выражения из других языков, пополняя свои языковые навыки.

История молодых людей началась не с обоюдной симпатии: первое знакомство произошло два года назад, когда Денис и Вероника столкнулись у магазина. Из-за упавшего пакета они обменялись несколькими резкими фразами и разошлись…

- Видно, судьба нас не случайно столкнула в тот день, - вспоминает Денис. - Что-то неуловимое все-таки промелькнуло между нами. Я не мог забыть Веронику с того самого дня, нашел ее в соцсети. Вскоре мы начали встречаться, а в феврале этого года заключили официальный брак. Жить в Туле мне нравится: красивый старинный город со своей великой историей. Именно ему я обязан знакомством с моей любимой.

- Семья не с первого раза оценила мое решение, но ведь это - моя жизнь, - говорит Вероника. - Сейчас все это позади, родные мой выбор приняли. Кстати, Денис оказался только наполовину словаком: папа у него словак, а мама – русская. Так что муж, можно сказать, «продолжает семейную традицию»… Меня родители Дениса приняли сразу: я рада, что два года назад обстоятельства сложились именно так, что мы с ним встретились.

- Есть ли разница в отношении супругов в семье у словаков и русских?

- Да, тут разница есть, и она ощутима. Иногда случается небольшое недопонимание из-за разницы воспитания: в Словакии Денис привык к более традиционному распределению ролей в семье, когда жена подчиняется мужу, следуя его принципам и убеждениям, - рассказывает Вероника. - А я не отличаюсь покладистым нравом. Но, когда в семье живет любовь, все проблемы решаются сами собой! Денис воспитан в строгой традиции уважения к старшим, не может промолчать, когда видит, как в транспорте мальчик не уступил место бабушке. Я тут его полностью поддерживаю.

- Что, кроме любви, необходимо для создания счастливой семьи?

- Взаимное уважение, понимание и готовность к диалогу, - отвечают Денис и Вероника вместе. – Желание помогать и поддерживать друг друга в любой ситуации.

Пообщавшись с такими приятными парами, еще раз убеждаешься: национальность и семья – вещи из разных категорий! Эти ребята абсолютно не ощущают преград, связанных с принадлежностью к разным народам и культурам, наоборот, учатся друг у друга, перенимают традиции. А еще их объединяет любовь к России и, конечно же, к Тульскому краю, где они повстречали свою половинку.