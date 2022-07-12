За сутки в Тульской области на 12 июля выявили 41 новый случай коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 12 июля, 11:00, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 533 пациента. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 16 человек.

52 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 152 638 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, подтверждено за сутки не было, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 234 человека.