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Здоровье12 июля 2022 9:19

За сутки в Тульской области на 12 июля выявили 41 новый случай коронавируса

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, подтверждено за сутки не было
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 12 июля выявили 41 новый случай коронавируса

За сутки в Тульской области на 12 июля выявили 41 новый случай коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 12 июля, 11:00, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 533 пациента. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 16 человек.

52 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 152 638 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, подтверждено за сутки не было, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 234 человека.

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