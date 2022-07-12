Николай Воробьев: Помощь Мариуполю – вклад туляков в формирование единого гуманитарного пространства

Сводный отряд врачей-специалистов прибыл накануне и сразу приступил к работе. Фото: материалы пресс-служб

6 июля в Мариуполе по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина начала работать мобильная бригада медиков из Тульской области. Сводный отряд врачей-специалистов прибыл накануне и сразу приступил к работе. Вместе с ними в город передали более 40 тонн гуманитарной помощи, подготовленной областным правительством и партией «Единая Россия».

«Помощь Мариуполю – вклад туляков в формирование единого гуманитарного пространства России, Донбасса и освобожденных территорий, – подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – В разрушенных населенных пунктах идет активная работа по восстановлению нормальной жизни, и мы очень надеемся, что благодаря содействию Тульской области этот процесс пойдет быстрее, эффективнее. Люди нуждаются в продуктах, одежде, и, конечно, в медицинском сопровождении. Искренне благодарны тульским врачам за отзывчивость и профессионализм».

«Врачи приехали сюда с добрым сердцем, и несмотря на долгую дорогу и усталость, медики сразу приступили к оказанию помощи людям. То, что мы нужны, придает силы», – отметил руководитель сводного медицинского отряда, главный стоматолог Тульской области Алексей Эрк.

В составе выездной поликлиники 12 медработников: врачи-терапевты, педиатр, врач УЗИ, врачи-стоматологи, а также два передвижных медицинских комплекса: «Мобильная поликлиника» и «Стоматологическая помощь». Как сообщил руководитель выездной группы медицинских работников Алексей Эрк, уже в первый день работы передвижного госпиталя медицинский осмотр прошли порядка 50 человек, в том числе 11 детей. На сегодняшний день обследовано свыше 600 жителей микрорайона Левобережный Орджоникидзевского района Мариуполя.

Мама семимесячной Алены говорит, что такая помощь в столь сложной ситуации очень важна, врачей отличает профессионализм, а оснащение мобильного комплекса – на самом высоком уровне.

Выездная поликлиника оснащена современной аппаратурой. Помощь бесплатная, и, если пациенты нуждаются в обеспечении лекарственными препаратами, они их получают. Жители получают консультации терапевта, педиатра и стоматолога, а также могут сделать флюорографию, электрокардиографию и маммографию. Стоматологический мобильный пункт работает на два кресла, на цифровом оборудовании оперативно проводятся рентгенологические исследования.

«Мобильный госпиталь, его технические возможности меня просто поразили. Как и сами медики, приехавшие к нам с такой отзывчивостью и с таким благородством», – сказал, знакомясь с передвижной поликлиникой, глава Мариуполя Константин Иващенко.

Также тульские медики доставили в больницу интенсивного лечения более 80 наименований лекарственных препаратов, которые передаются в другие учреждения здравоохранения города.

Пункты оказания медпомощи будут находиться в Мариуполе столько, сколько потребуется для восстановления работы стационарных городских поликлиник. При этом бригады специалистов будут регулярно обновляться.

Во время работы тульские врачи получают от жителей, местных властей обратную связь, изучают потребности в других узких специалистах, чтобы следующий выездной госпиталь оказал населению Мариуполя еще более широкий спектр квалифицированной медицинской помощи.