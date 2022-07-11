Пьяный житель Тульской области выкинул с балкона собаку из-за куска колбасы Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевском районе ранее судимый 36-летний местный житель обвиняется в жестоком обращении с животным с целью причинения ему боли и страданий, что привело к его гибели.

В ходе дознания установлено, что 21 мая 2022 года пьяный житель Киреевска был в гостях у своего знакомого и, увидев, что собака взяла с обеденного стола кусок колбасы, разозлился, схватил собаку, вышел на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже, и сбросил собаку вниз. От полученных повреждений животное погибло.

Вину в совершении преступления мужчина признал. Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу.