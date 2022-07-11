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Здоровье11 июля 2022 9:00

За сутки в Тульской области на 11 июля выявили 39 новых случаев коронавируса

42 пациента выздоровели от ковида за этот же период
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 11 июля выявили 39 новых случаев коронавируса

За сутки в Тульской области на 11 июля выявили 39 новых случаев коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 11 июля, 11:30, за минувшие сутки в Тульской области выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 158 492 пациента. Госпитализированных за эти сутки в регионе не зарегистрировано.

42 пациента выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 586 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 234 человека.

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