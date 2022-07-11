За сутки в Тульской области на 11 июля выявили 39 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 11 июля, 11:30, за минувшие сутки в Тульской области выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 158 492 пациента. Госпитализированных за эти сутки в регионе не зарегистрировано.

42 пациента выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 586 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 234 человека.