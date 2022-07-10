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Спорт10 июля 2022 10:25

Футболисты тульского «Арсенала» встретились с болельщиками

Два сезона подряд это не удавалось сделать из-за коронавируса
Игорь КОПЫТОВ
Футболисты тульского «Арсенала» встретились с болельщиками

Футболисты тульского «Арсенала» встретились с болельщиками

Фото: материалы пресс-служб

Команда провела открытую тренировку, представила новичков и ответила на самые интересные вопросы. На трибунах в преддверии нового сезона собралось около 200 любителей футбола.

На открытой тренировке все желающие могли увидеть, как командой руководит новый главный тренер Олег Кононов.

В ходе же общения генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов извинился за провальный сезон. Капитан "оружейников" Евгений Луценко пообещал, что все игроки будут бороться за возвращение в РПЛ.

Болельщикам также представили новичков команды: Гию Григолава, Романа Мануйлова, Ильюя Серикова, Исламжана Насырова, Никиту Бакалюк, Арутюна Григоряна, Камрана Алиева, Данила Хромова и Михаила Яковлева.

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