Футболисты тульского «Арсенала» встретились с болельщиками Фото: материалы пресс-служб

Команда провела открытую тренировку, представила новичков и ответила на самые интересные вопросы. На трибунах в преддверии нового сезона собралось около 200 любителей футбола.

На открытой тренировке все желающие могли увидеть, как командой руководит новый главный тренер Олег Кононов.

В ходе же общения генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов извинился за провальный сезон. Капитан "оружейников" Евгений Луценко пообещал, что все игроки будут бороться за возвращение в РПЛ.

Болельщикам также представили новичков команды: Гию Григолава, Романа Мануйлова, Ильюя Серикова, Исламжана Насырова, Никиту Бакалюк, Арутюна Григоряна, Камрана Алиева, Данила Хромова и Михаила Яковлева.