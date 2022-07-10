На пожаре в многоквартирном доме в Киреевском районе тульской области погиб мужчина Фото: материалы пресс-служб

10 июля в 5:28 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в по адресу: Киреевский район, поселок Стахановский, улица Шахтерская.

На место происшествия незамедлительно выехали 5 пожарных расчетов. На ликвидацию открытого горения потребовался почти час.

В результате происшествия одна квартира выгорела полностью, обрушилась кровля на площади 30 кв.м.

В огне погиб мужчина 1975 года рождения.