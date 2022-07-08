Ольга Слюсарева поздравила молодоженов и юбиляров семейной жизни

Глава города Тулы Ольга Слюсарева в День семьи, любви и верности поздравила молодоженов и юбиляров семейной жизни Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 8 июля, в День семьи, любви и верности в тульском ЗАГСе прошла торжественная церемония регистрации брака Сергея Романова и Анны Рябченко, а также чествование юбиляров семейной жизни – Николая Ивановича и Татьяны Сергеевны Бочаровых.

С праздником молодоженов поздравила Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева.

– Сегодня во всех городах нашей страны свадебный бум. Ведь это действительно здорово – связать себя узами брака в такой замечательный праздник. Желаю, чтобы ваша совместная жизнь была наполнена солнцем, радостью, любовью и верностью. Берегите друг друга, проявляйте больше понимания, вместе переживайте сложности и искренне радуйтесь счастливым минутам. Пусть ваш союз будет крепким, а дом будет наполнен детским смехом, теплотой и уютом, – пожелала новобрачным градоначальник.

Ольга Анатольевна вручила молодоженам Сергею и Анне Рябченко свидетельство о заключении брака Фото: материалы пресс-служб

Ольга Анатольевна вручила свидетельство о заключении брака, а также памятный подарок от имени Губернатора Тульской области Алексея Геннадиевича Дюмина – альбом «Летопись семьи».

Также с днем бракосочетания поздравила пару и заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Инесса Фельдман, родные и близкие молодоженов.

«Золотым» юбилярам Бочаровым Ольга Слюсарева выразила слова благодарности за сохранение и укрепление семейных традиций.

Ольга Слюсарева пожелала юбилярам Николаю Ивановичу и Татьяне Сергеевне долгих лет совместной жизни, добра и благополучия. Фото: материалы пресс-служб

– В нашей стране большое внимание уделяется семейным ценностям. Именно поэтому Президент России Владимир Путин в этом году объявил День любви, семьи и верности официальным государственным праздником, – подчеркнула мэр. – Я искренне восхищена вашей дружной и крепкой семьей, которая уже 50 лет является образцом верности и любви. Огромное спасибо за то, что воспитали достойных детей и внуков.

Ольга Слюсарева пожелала Николаю Ивановичу и Татьяне Сергеевне долгих лет совместной жизни, добра и благополучия.

По традиции супружеская пара со стажем обратилась со словами напутствия к новобрачным и передала «Эстафету семьи-2022».