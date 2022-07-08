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Здоровье8 июля 2022 9:02

По данным на 8 июля за сутки в Тульской области коронавирусом заразились 42 человека

50 человек выздоровели от ковида, 4 были госпитализированы с осложнениями
Источник:kp.ru
По данным на 8 июля за сутки в Тульской области коронавирусом заразились 42 человека

По данным на 8 июля за сутки в Тульской области коронавирусом заразились 42 человека

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 8 июля, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 42 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 375 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 4 человека.

50 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 456 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 232 человек.

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