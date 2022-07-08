Губернатор Тульской области поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 8 июля, в России отмечают Днем семьи, любви и верности, и губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона с этим праздником. В поздравлении, в частности, говорится:

"Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья – самое дорогое, что есть в жизни каждого человека. Это опора, надежный тыл и основа для будущего.

Именно в семье воспитываются лучшие качества личности – доброта, милосердие, уважение к старшим, любовь к Родине и близким людям.

Тульская область гордится своими крепкими и дружными семьями. Они бережно хранят нравственные и духовные ценности, передают их из поколения в поколение.

В этот день желаю каждой тульской семье крепкого здоровья, добра и счастья!"