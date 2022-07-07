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Общество7 июля 2022 14:45

Николай Воробьев о поддержке Мариуполя: Будем работать

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев принял участие в рабочей встрече с главой администрации Мариуполя Константином Иващенко
Источник:kp.ru
Николай Воробьев принял участие в рабочей встрече с главой администрации Мариуполя Константином Иващенко

Николай Воробьев принял участие в рабочей встрече с главой администрации Мариуполя Константином Иващенко

Фото: материалы пресс-служб

Туляки доставили в Мариуполь большую партию гуманитарной помощи, подготовленной Правительством области и региональным отделением «Единой России» по поручению Губернатора Алексея Дюмина. В составе делегации – секретарь регионального отделения партии, председатель областной Думы Николай Воробьев, депутат регионального парламента Андрей Дубровский, заместитель председателя Правительства области Антон Агеев.

Для жителей Левобережного (Орджоникидзевского) района из Тулы привезли предметы первой необходимости, личной гигиены, одежду, канцелярские товары, продукты, лекарства. К работе в Мариуполе также приступает сводный медицинский отряд. В мобильной поликлинике можно будет получить консультацию терапевта, педиатра и стоматолога, пройти лабораторные исследования, электрокардиографию, флюорографию, маммографию.

На встрече обсудили вопросы о гуманитарном обеспечении жителей города, работе строительных и медицинских бригад.

– Диалог был конструктивный, говорили о том, какая помощь необходима, чтобы в городе была налажена мирная жизнь, наметили определенные задачи и планы. Будем работать, – сказал по итогам встречи Николай Воробьев.

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