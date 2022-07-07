В центре Тулы ограничили скорость передвижения на электросамокатах

В центре Тулы ограничили скорость передвижения на электросамокате

В приложении для аренды электросамокатов появилась информация о том, что на нескольких участках дорожной сети Тулы появились ограничения по скорости движения.

Так, лимит в 15 километров в час установлен на следующих участках:

- Казанская набережная;

- Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова;

- Платоновский парк;

Лимит в 20 километров в час на следующих участках:

- Проспект Ленина на участке от Театрального сквера до перекрестка с улицей Жаворонкова;

- Красноармейский проспект на участке от улицы Халтурина до улицы Фрунзе;

- Демидовская плотина.

Введение ограничения скорости не означает штрафов, но электросамокат на указанных участках просто не даст водителю разогнаться быстрее лимита.