В центре Тулы ограничили скорость передвижения на электросамокатах

В центре Тулы ограничили скорость передвижения на электросамокате
В приложении для аренды электросамокатов появилась информация о том, что на нескольких участках дорожной сети Тулы появились ограничения по скорости движения.
Так, лимит в 15 километров в час установлен на следующих участках:
- Казанская набережная;
- Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова;
- Платоновский парк;
Лимит в 20 километров в час на следующих участках:
- Проспект Ленина на участке от Театрального сквера до перекрестка с улицей Жаворонкова;
- Красноармейский проспект на участке от улицы Халтурина до улицы Фрунзе;
- Демидовская плотина.
Введение ограничения скорости не означает штрафов, но электросамокат на указанных участках просто не даст водителю разогнаться быстрее лимита.