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Здоровье7 июля 2022 10:30

38 человек с коронавирусом выявили в Тульской области за сутки на 7 июля

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента
Источник:kp.ru
38 человек с коронавирусом выявили в Тульской области за сутки на 7 июля

38 человек с коронавирусом выявили в Тульской области за сутки на 7 июля

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 7 июля, 12:30, за минувшие сутки в Тульской области выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 333 пациентов. За эти сутки в регионе госпитализировали 14 пациентов.

39 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 152 406 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 231 человек.

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