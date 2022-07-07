Николай Воробьев – тульским медикам: Спасибо вам за решимость помочь жителям Мариуполя

Тульские единороссы сейчас находятся на Донбассе. Фото: материалы пресс-служб

Акция проводится по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

На Донбассе сейчас находятся и тульские единороссы. Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев поблагодарил медиков за их решимость оказать мариупольцам столь необходимую сегодня поддержку.

– Совсем недавно мы пережили сложный период пандемии. В течение двух лет, жертвуя подчас своим здоровьем и жизнью, вы спасали людей. А сегодня ваша помощь потребовалась здесь, в Мариуполе, и вы добровольцами прибыли на Донбасс. Спасибо вам огромное и успешной работы! – сказал Николай Воробьев, обращаясь к врачам и медсестрам.

В составе отряда – двенадцать медицинских работников, в том числе терапевты, педиатр, стоматологи. В формате мобильной поликлиники можно будет не только получить консультацию врача, но и пройти лабораторные исследования, электрокардиографию, флюорографию, маммографию. Терапевтическую и хирургическую стоматологическую помощь будут оказывать пациентам любого возраста.

Гуманитарную помощь из Тулы – одежду, продукты, предметы быта и личной гигиены, канцтовары и другие необходимые людям товары первой необходимости – получат жители Левобережного (Орджоникидзевского) района Мариуполя. Медикаменты переданы в больницу, откуда будут распределены и по другим учреждениям здравоохранения.