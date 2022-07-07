Тульская школьница работает над созданием неинвазивного способа измерения глюкозы в крови Фото: материалы пресс-служб

Лиза Ионова, воспитанница детского технопарка "Кванториум" в Туле, которая занимается по направлению "Наноквантум", работает над проектом "Неинвазивный способ измерения уровня глюкозы". Об этом сообщает министерство образования Тульской области.

Как рассказывает сама Лиза, она решила помочь людям, страдающим сахарным диабетом - почти у каждого есть такие знакомые или родственники. Они вынуждены регулярно прокалывать пальцы, чтобы взять образец крови на анализ и определение в ней уровня сахара. Это причиняет дискомфорт, снижается чувствительность пальцев, кровь брать сложнее.

В результате работы, проделанной в детском технопарке, Лиза с ее научным руководителем, Лазаревой Анастасией Рамильевной, разработали новый, неинвазивный способ измерения уровня глюкозы в организме человека - через химическую качественную реакцию на глюкозу из слюны.

Тульская школьница работает над созданием неинвазивного способа измерения глюкозы в крови Фото: материалы пресс-служб

Идею уже оценили в образовательном центре "Сириус" в рамках проектной образовательной программы "Большие вызовы". Лиза прошла отбор и уже в июле станет участником программы, где на три недели погрузится в проектную работу, и под руководством ведущих российских экспертов сможет доработать и усовершенствовать свой проект.