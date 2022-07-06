Новому онкоцентру - высококлассных специалистов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Медицинское учреждение строится при поддержке Президента России и Правительства РФ. В настоящий момент идет комплектация центра врачами-онкологами, в том числе и из других регионов. Для медиков создаются максимально комфортные условия.

28 июня строительные площадки нового онкологического центра и коттеджного поселка для медицинских работников проинспектировал губернатор Алексей Дюмин.

Новый онкоцентр рассчитан на 340 мест. Общая площадь объекта – более 57 000 кв. м. Комплекс будет состоять из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. Общая стоимость проекта составляет 9,4 млрд рублей, включая корректировки на дополнительные 700 млн рублей из-за подорожания стройматериалов. На сегодня онкоцентр – самый капиталоемкий объект социальной инфраструктуры в регионе.

Открытие онкоцентра объединит все имеющиеся мощности и сконцентрирует их в одном месте. Современное оснащение позволит вывести диагностику и лечение на более высокий уровень. Жители области смогут получить все виды онкологической помощи на современном оборудовании и в комфортных условиях, не выезжая из региона.

Напомним, что контракт на работы был заключен с «Военно-строительной компанией» в декабре 2020 года. С того момента цены на стройматериалы заметно выросли, а, значит, подорожало и строительство объекта. Благодаря эффективному взаимодействию региона с федеральным центром удалось добиться выделения подрядчику дополнительных средств в объеме 700 млн рублей. Это позволило сохранить темпы строительства. Сегодня работы идут по графику.

- Важно укомплектовать онкоцентр высокотехнологичным оборудованием и не допустить срыва сроков поставок, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Заместитель генерального директора подрядчика Александр Житков сообщил, что заключено два контракта на поставку 787 позиций медицинского оборудования на общую сумму 3,9 млрд рублей. Поставка по первому начнется уже в августе.

- Объект готов уже на треть, - рассказал министр строительства региона Константин Лопухов. - Возведены коробки всех корпусов, идут работы по облицовке фасада и внутренней отделке, проведению внутренних коммуникаций, завершается установка перегородок внутри помещений. К концу этого года планируется завершить основные строительно-монтажные работы и приступить к установке оборудования.

Глава региона рекомендовал заблаговременно продумать вопрос привлечения специализированной организации для обслуживания здания и набора квалифицированного персонала.

Кадрам – быть!

В новом учреждении будут работать 240 врачей и 450 средних медработников. Большинство из них перераспределят из действующего онкодиспансера. Остальных предстоит найти.

- Вопрос привлечения квалифицированного персонала в новое медицинское учреждение решается, - подчеркнул заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков. - Для этого создаются привлекательные условия труда, в том числе и для иногородних врачей. С прошлого года началось предоставление им служебных квартир в новостройках, приобретенных по федеральной программе.

Новому онкоцентру - высококлассных специалистов Фото: Игорь КОПЫТОВ

По поручению губернатора для медиков, которые будут работать в новом онкоцентре, в поселке Михалково строится современный коттеджный поселок.

- Перед регионом стоит важная задача – привлечь квалифицированных врачей. Для ее выполнения мы используем все возможности, в том числе предоставляем жилье медработникам. Впервые реализуем масштабный проект по строительству жилого комплекса из 25 индивидуальных домов. Это станет действенной мерой поддержки для высококлассных специалистов, – сказал Алексей Дюмин.

Жить рядом с работой

Застройщик поселка – Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования Тульской области. Стоимость работ по его возведению – 292,8 млн руб. Срок окончания строительства – июнь 2023 года, работы идут с опережением графика. Поселок готов на 35%. В домах смонтированы сваи, фундаментные плиты, стеновые перекрытия, ведется устройство фасада и оконных блоков. На 14 домах устроена кровля, в остальных возведены стены. Планируется строительство инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории. Будет здесь и площадка для воркаута, и детский городок. Важно, что находится коттеджный поселок неподалеку от будущего онкоцентра.

Новому онкоцентру - высококлассных специалистов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал о планах по реконструкции Калужского шоссе для организации прямого сообщения между поселком и онкоцентром:

- Проект включает в себя часть автомобильной дороги, которая соединит Калужское шоссе с пос. Михалково через деревню Нижняя Китаевка, что позволит медикам быстро добираться на работу. Общая его протяженность - порядка четырех км, из которых капитальное строительство затронет 2,8 км. Проект дороги разработают к 1 ноября: он будет реализован одновременно с расширением Калужского шоссе до трех полос в одну сторону.

Станислав Павлов, врач-хирург Тульского областного онкодиспансера Фото: Игорь КОПЫТОВ

Станислав Павлов, врач-хирург Тульского областного онкодиспансера:

- В Тулу я приехал из Красноярска в ноябре прошлого года вместе с семьей - супругой и двумя детьми. Последние восемь лет был заведующим хирургическим отделением и заместителем главврача по медчасти. Конечно, привлекли условия, которые мне предложили в вашем регионе. К тому же здесь оборудование современное, молодой коллектив.

Первое время мы пользовались съемной квартирой, но уже в декабре получили служебное жилье - благоустроенную трехкомнатную квартиру с ремонтом, неподалеку от строящегося онкодиспансера.