Глава Тулы Ольга Слюсарева приняла участие в заседании круглого стола в преддверии Дня семьи, любви и верности Фото: материалы пресс-служб

5 июля в Москве прошел круглый стол, посвященный приближающемуся празднику - Дню семьи, любви и верности. В заседании круглого стола приняли участие многодетные главы муниципальных образований субъектов РФ, и в число гостей вошла Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, воспитывающая четверых детей.

Представители Ярославской, Калужской, Брянской, Тульской и Белгородской областей приехали в Москву, чтобы обсудить вопросы семейной политики. По видеосвязи к ним присоединились коллеги из Красноярского и Камчатского краев, Калининградской области, Республик Татарстан и Тыва. Также поздравить с праздником руководителей, которые отвечают, не только за свои семьи, но и за благополучие граждан и успешно совмещают работу и домашний быт пришли представители Русской православной церкви, Администрации Президента, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации.

Участники круглого стола рассказали о лучших региональных практиках поддержки семей, а также отметили, что за последние годы со стороны государства усилилась поддержка семей с детьми, а быть многодетным стало престижно. И очень значимо, что в этом году Президент РФ подписал Указ о присвоении Дню семьи, любви и верности официального статуса.

В ходе общения Ольга Слюсарева поделились своим опытом совмещения должности Главы муниципального образования и многодетной мамы.

– В Туле действует муниципальная программа «Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула». Она рассчитана на 2021-2025 годы. В прошлом году размер ее финансирования составил 83,7 млн рублей. В 2022 году на ее реализацию заложено 96,5 млн рублей, – отметила мэр Тулы. – В целях социальной поддержи семей Тульская городская Дума приняла решение с 1 января 2019 года установить единовременную выплату: при рождении первого и второго ребенка в размере 2500 рублей, при рождении третьего и каждого последующего ребенка – в размере 25 тысяч рублей. В 2021 году такие выплаты получили более двух тысяч семей на общую сумму более 18 млн рублей.

По словам Ольги Слюсаревой, точкой притяжения для семей и молодежи города Тулы является обновленный семейно-досуговый центр «Шанс», где реализуются интерактивные проекты. В Туле проводятся массовые мероприятия, участниками которых становятся семьи, в том числе многодетные. В городе активно работают общественные организации, объединяющие тысячи тульских семей. Это площадки для общения, обмена опытом и информацией.

В завершение встречи представители муниципального сообщества поблагодарили ВАРСМУ за теплый прием.