День Ивана Купалы: символ единства славянских народов

Его традиции не только связывают и объединяют славянские народы, но и показывают общность наших корней.

Название праздника, посвященного летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы, берет начало от наложения христианских обрядов на языческие. Креститель Иоанн слился в народном сознании с древним, дохристианским праздником Купалье. Бог Купала — от древнего славянского слова «купе», что означает «единение». Иоанн Креститель (с греческого переводится как «купатель», «погружатель в воду») тоже объединил людей, крестив их в воде Иордани, чтобы привести народы к единому Богу.

В преддверии Ивана Купалы мы пообщались с туляками и гостями областной столицы и убедились, что праздник и его традиции до сих пор живы.

- В этом празднике соединилось два элемента: языческий и христианский, - говорит туляк Иван Белов. - По старому стилю праздник приходился на дни летнего солнцестояния, с чем и было связано его особое значение – рубеж двух периодов годового цикла, основы земледельческого календаря. После этого дня солнце начинало «угасать» и «уходить» на зиму. Затем наложилось христианское мировоззрение, и образ «уходящего» солнца стал символом Ивана Предтечи, чья дата рождения совпадала с днем летнего солнцеворота.

Все читали самое знаменитое произведение об этом празднике – повесть Николая Гоголя - «Вечер накануне Ивана Купала». Проза наполнена яркими мистическими образами, а Малороссия изображена настоящим краем чудес, заповедником поэтического мира со своей историей, которая отразилась в устных преданиях, песнях, сказках наших народов. Именно такие произведения побуждают обратиться к исторической памяти и не забывать о единстве славян.

- По народным поверьям, в ночь на Ивана Купала людей объединяют три стихии: огонь, вода, и травы. Купальский огонь был очищающим, обновляющим, поэтому через него прыгали, «сжигая» с себя все немочи - телесные и духовные. Не меньшую силу, чем огонь, имела купальская вода. Прыгали через костер: кто выше, тому и счастье. Затем бежали к реке, чтобы бегущая вода омыла то, что огонь не ожег. И всякая травка, всякое дерево наделялись в Купальскую ночь сверхъестественной силой. Поэтому собранные на Ивана Купалу целебные травы клали на рассвете под Иванову росу, высушивали и сберегали. Ими окуривали больных, боролись с нечистью, бросали в затопленную печь во время грозы, чтобы предохранить дом от молнии. Традиционными были поиски цветущего папоротника – загадочного колдовского растения, которое может исполнять желания и отыскивать клады. Другое его название – перелет-трава, которая сама перемещается с одного места на другое, указывая огненно-пылающими лепестками место, где надо искать сокровища. А если в ночь на Ивана Купалу сорвешь одолень-траву – белую кувшинку – она поможет победить любых врагов, - делится эрудицией гостья областной столицы, уроженка белорусского Гродно Ольга Базилевич.

- Во многих деревнях и по сей день праздник называют «веселым», «любовным», «чистоплотным», ведь существует немало примет и традиций, проведение которых обязательно в этот вечер. В день Иван Купалы все люди плели венки и накидки из цветов, водили хороводы, пели веселые песни и жгли костры. Каждый обряд имел свой тайный смысл и проводился с определенной целью. Горящее колесо, установленное на шесте в середине костра, символизировало солнце и плодородие. Незамужние девушки днем плели венки из полевых цветов, чтобы вечером выпустить их на воду.

По сей день многие верят: плывущий по воде венок покажет, где живет будущий муж. Тонущий венок символизировал, что суженый не любит девушку и возьмет замуж другую. Также ранее было принято обливать водой каждого встречного, чтобы помочь ему очистить душу: считалось, что чем чаще мыться в этот день, тем проще будет избавиться от грехов.

Словом, праздник Ивана Купалы - прекрасный повод собрать всю семью и провести весело время вместе! Но еще более важно, что этот праздник на протяжении веков являлся той нитью, которая неразрывно связывает славянские народы, - считает гостья Тулы, москвичка Татьяна Павлова.