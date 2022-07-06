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Здоровье6 июля 2022 9:20

На 6 июля за сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса

Летальных случаев за эти сутки зафиксировано не было, 12 человек госпитализировали с осложнениями
Источник:kp.ru
На 6 июля за сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса

На 6 июля за сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 6 июля, 12:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 295 пациентов. Также за эти сутки в области госпитализировали 12 человек.

42 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 152 367 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за сутки в области не подтвердилось, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 230 человек.

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