На 6 июля за сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 6 июля, 12:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 295 пациентов. Также за эти сутки в области госпитализировали 12 человек.

42 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 152 367 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за сутки в области не подтвердилось, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 230 человек.