Путевка в аграрную жизнь

Колледж дал путёвку в жизнь 260 специалистам по специальностям и рабочим профессиям.

В этом году праздник бал масштабный: помимо вручения дипломов на территории колледжа проходила большая сельскохозяйственная ярмарка товаров тульских производителей. Можно было и попробовать и приобрести вкусную продукцию тульских умельцев: молоко, творог, кефир,мед, пастилу, зефир, мармелад, хлеб, пряники, печенье, ягоды и даже рассаду.

На мероприятие были приглашены социальные партнёры (потенциальные работодатели) колледжа, руководители ведущих сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий региона, которые также являются активными членами Попечительского совета колледжа и регулярно вносят вклад в развитие материальной и учебной базы колледжа: генеральный директор АО «Заря» имени А.Ф. Попова» - Александр Попов; генеральный директор ООО «Победитель» - Андрей Ефанов; генеральный директор ООО «Родина» Александр Чурилов; генеральный директор ООО «Чеховский сад» - Андрей Лепёхин; генеральный директор ЗАО «Щекинский ХК» Елена Кустова; директор ООО «Болоховский хлебозавод» Любовь Демидова и другие. У выпускников колледжа по окончании учёбы есть отличная возможность трудоустройства на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях региона.

Попечительский совет Тульского сельскохозяйственного колледжа в 2022 году традиционно вручал персональные именные стипендии – ежегодные единовременные денежные выплаты для отличившихся в учебе выпускников колледжа.

С приветственным словом и добрыми напутствиями для выпускников выступил Глава администрации муниципального образования город Тула Дмитрий Вячеславович Миляев.

- Сегодня вы выпускаетесь из славного учебного заведения "Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова", которое давно зарекомендовало себя как ниве подготовки специалистов для отрасли агропромышленного комплекса, так и для нашей экономики в целом. Хочется всем выпускникам пожелать уверенности в себе, смело идти к своим целям, помогать друг другу. Я очень надеюсь, что многие из вас найдут свой профессиональный путь именно в аграрном секторе экономики. В Тульском области делается много для того, чтобы выпускники оставались здесь и трудились на благо региона.

Глава администрации муниципального образования город Тула Дмитрий Вячеславович Миляев

Дмитрий Миляев и министр сельского хозяйства Тульской области - Алексей Стёпин вручили дипломы и наградили благодарственными письмами администрации города Тулы и министерства сельского хозяйства Тульской области 39 выпускникам колледжа, окончивших обучение с отличием.

Министр сельского хозяйства Тульской области - Алексей Стёпин

- Вы все огромные молодцы, что выбрали для себя отрасль, которая на сегодняшний день одна из самых ведущих и динамично развивающихся. - подчеркнул министр. Очень надеемся, что вы найдете себя в аграрных предприятиях региона и станете достойным примером для будущего поколения студентов этого колледжа.

Приветственную речь продолжил руководитель колледжа Олег Анатольевич Глотов:

- Сегодня мы даем путевку в жизнь новому отряду специалистов, выпуску 2022 года. В ходе учебы мы старались вам передать тот базовый уровень знаний, который вам пригодится в жизни, а самое главное мы вас учили учиться. Оценки вам теперь будет ставить жизнь. Сегодня здесь присутствуют руководители крупнейших аграрных предприятий региона, у наших выпускников есть все шансы получить отличное место работы и зарекомендовать себя хорошим специалистом. Успехов и в добрый путь!

Руководитель колледжа Олег Анатольевич Глотов

Гости праздника поделились своими эмоциями от праздника и рассказали как обстоят дела в аграрном секторе Тульского региона.

- Я сама сельский житель и надеюсь, чтобы все дети, что сегодня выпускаются, поехали работать в село. - поделилась Любовь Демидова, директор "Болоховский хлебозавод". Думаем кого-то из выпускников пригласить к себе специалистами на завод. Мы готовы обучить ремеслу хлебопека каждого, кто к нам придет.

Любовь Демидова, директор "Болоховский хлебозавод"

На выставке мы представляем свою продукцию, как уже давно всем полюбившиеся изделия, так и новинки: хлеб краффтовый, ремесленная булка, хлеб ржаной. Наши знаменитые бабушкины пироги, печенье на сливочном масле, такое делаем только мы.

Мы участвует практически во всех ярмарках, это необходимо и нам, и покупателям. Продукцию нашу знают и любят. Хочется пожелать продуктовым сетям сделать опрос жителей: а какой хлеб вы готовы покупать, продукции какого завода вы доверяете? Уверена, большинство проголосовало бы именно за "Болоховский хлебзавод". Примером может служить сеть МЕТРО, они пошли именно путем опроса и по его результатам сами обратились к нам для заключения договоров на поставку продукции хлебзавода.

Хлебобулочные изделия со "Знаком качества" от ООО "Болоховский завод"

Хлебобулочные изделия со "Знаком качества" от ООО "Болоховский завод"

- Мы учредили в этом году именные стипендии имени почетного гражданина Тульской области, заслуженного работника сельского хозяйства России, генерального директора АО "Заря" Александра Федоровича Попова для выпускников, закончивших колледж с красным дипломом, - говорит генеральный директор АО "Заря" Александр Попов. - Все наши сотрудники поддержали эту идею. Теперь такие стипендии мы будем давать на постоянной основе отличившимся студентам. Для нас это важно, хорошие и грамотные специалисты нам нужны, ждём ребят у себя в хозяйстве, работы всем хватит. Посевная в этом году прошла хорошо, уже на сегодняшний момент провели первую заготовку сенажа, на очереди второй. Готовимся к уборочной кампании. Насколько этот год будет удачным - урожай все покажет.

Генеральный директор АО "Заря" Александр Попов

Молоко от АО "Заря": натурально и полезно.

Молоко от АО "Заря": натурально и полезно.

- Значимое событие для Тульской области. - отметил генеральный директор ООО «Родина» Александр Чурилов. Молодые специалисты придут работать в сельское хозяйство. Поначалу будут приобретать опыт и уверен, многим этот опыт понравится. Потому что сегодня работать в сельском хозяйстве и престижно и условия оплаты достойные. Если говорить о делах в хозяйствах, то считаю этот год удачным как по посевной, так и надеюсь по уборочной кампании. Сейчас активно готовим технику, чтобы выйти в поле без задержек. Урожай обещает быть хорошим. Надеемся все соберем вовремя и успешно реализуем!

Генеральный директор ООО «Родина» Александр Чурилов

- Из Тульского сельхозколледжа у нас проходит каждый год по пять человек практику, которых потом мы можем пригласить к работу. - рассказал Андрей Лепёхин генеральный директор ООО "Чеховский сад". В этом году например, трое выпускников планируют прийти к нам на работу. Один агроном и два специалиста ландшафтного хозяйства. Все в руках ребят, как они себя проявят, могут в последствие стать бригадирами, зарплаты у нас достойные и работа интересная. Производство наше высокотехнологичное, но имея базовые навыки и зная технологию сельского хозяйства не сложно, уже непосредственно на нашей площадке обучаться и вырабатывать практические навыки. Мы всегда рады новым молодым квалифицированным кадрам.

Андрей Лепёхин генеральный директор ООО "Чеховский сад"

- Сегодня мы вручили именную стипендию отличникам выпускникам, учрежденную в честь Героя Социалистического труда, председателя колхоза «Свободная жизнь», Кимовского района - Ивана Семеновича Ефанова, - говорит генеральный директор ООО «Победитель» Андрей Ефанов. Хорошие специалисты всегда нужны сельскому хозяйству, а особенно квалифицированные и знающие. Сегодня ребята выпускаются во взрослую жизнь и очень надеюсь, что из каждого из них получится толк. Есть такое выражение у аграриев "Землю надо любить, землю не обманешь". На земле надо работать и процесс этот круглогодичный, который останавливать нельзя. Сегодня современное сельское хозяйство целый мир высоких технологий. Сейчас нужны не просто механизаторы, а те, кто разбирается в электронных системах агроменеджмента, специалист, который сможет работать со сложной умной техникой. Что касается уборочной, конечно же готовимся, перспективы радуют, но изменения рынка непредсказуемы, в создавшихся условиях мы заранее не можем сказать, что будет с ценой на урожай. Но мы всегда надеемся только на хорошее, без этого нельзя!

Генеральный директор ООО «Победитель» Андрей Ефанов

Покупатели о белевской пастиле: "Всегда покупаем только эту белевскую пастилу и зефир, качество радует постоянно!"

Покупатели о белевской пастиле: "Всегда покупаем только эту белевскую пастилу и зефир, качество радует постоянно!"