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Общество6 июля 2022 7:42

Путевка в аграрную жизнь

В минувшую субботу в Тульском сельскохозяйственном колледже имени И.С. Ефанова состоялось торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2022 года
Источник:kp.ru
Путевка в аграрную жизнь

Путевка в аграрную жизнь

Колледж дал путёвку в жизнь 260 специалистам по специальностям и рабочим профессиям.

В этом году праздник бал масштабный: помимо вручения дипломов на территории колледжа проходила большая сельскохозяйственная ярмарка товаров тульских производителей. Можно было и попробовать и приобрести вкусную продукцию тульских умельцев: молоко, творог, кефир,мед, пастилу, зефир, мармелад, хлеб, пряники, печенье, ягоды и даже рассаду.

На мероприятие были приглашены социальные партнёры (потенциальные работодатели) колледжа, руководители ведущих сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий региона, которые также являются активными членами Попечительского совета колледжа и регулярно вносят вклад в развитие материальной и учебной базы колледжа: генеральный директор АО «Заря» имени А.Ф. Попова» - Александр Попов; генеральный директор ООО «Победитель» - Андрей Ефанов; генеральный директор ООО «Родина» Александр Чурилов; генеральный директор ООО «Чеховский сад» - Андрей Лепёхин; генеральный директор ЗАО «Щекинский ХК» Елена Кустова; директор ООО «Болоховский хлебозавод» Любовь Демидова и другие. У выпускников колледжа по окончании учёбы есть отличная возможность трудоустройства на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях региона.

Попечительский совет Тульского сельскохозяйственного колледжа в 2022 году традиционно вручал персональные именные стипендии – ежегодные единовременные денежные выплаты для отличившихся в учебе выпускников колледжа.

С приветственным словом и добрыми напутствиями для выпускников выступил Глава администрации муниципального образования город Тула Дмитрий Вячеславович Миляев.

- Сегодня вы выпускаетесь из славного учебного заведения "Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова", которое давно зарекомендовало себя как ниве подготовки специалистов для отрасли агропромышленного комплекса, так и для нашей экономики в целом. Хочется всем выпускникам пожелать уверенности в себе, смело идти к своим целям, помогать друг другу. Я очень надеюсь, что многие из вас найдут свой профессиональный путь именно в аграрном секторе экономики. В Тульском области делается много для того, чтобы выпускники оставались здесь и трудились на благо региона.

Глава администрации муниципального образования город Тула Дмитрий Вячеславович Миляев

Глава администрации муниципального образования город Тула Дмитрий Вячеславович Миляев

Дмитрий Миляев и министр сельского хозяйства Тульской области - Алексей Стёпин вручили дипломы и наградили благодарственными письмами администрации города Тулы и министерства сельского хозяйства Тульской области 39 выпускникам колледжа, окончивших обучение с отличием.

Министр сельского хозяйства Тульской области - Алексей Стёпин

Министр сельского хозяйства Тульской области - Алексей Стёпин

- Вы все огромные молодцы, что выбрали для себя отрасль, которая на сегодняшний день одна из самых ведущих и динамично развивающихся. - подчеркнул министр. Очень надеемся, что вы найдете себя в аграрных предприятиях региона и станете достойным примером для будущего поколения студентов этого колледжа.

Приветственную речь продолжил руководитель колледжа Олег Анатольевич Глотов:

- Сегодня мы даем путевку в жизнь новому отряду специалистов, выпуску 2022 года. В ходе учебы мы старались вам передать тот базовый уровень знаний, который вам пригодится в жизни, а самое главное мы вас учили учиться. Оценки вам теперь будет ставить жизнь. Сегодня здесь присутствуют руководители крупнейших аграрных предприятий региона, у наших выпускников есть все шансы получить отличное место работы и зарекомендовать себя хорошим специалистом. Успехов и в добрый путь!

Руководитель колледжа Олег Анатольевич Глотов

Руководитель колледжа Олег Анатольевич Глотов

Гости праздника поделились своими эмоциями от праздника и рассказали как обстоят дела в аграрном секторе Тульского региона.

- Я сама сельский житель и надеюсь, чтобы все дети, что сегодня выпускаются, поехали работать в село. - поделилась Любовь Демидова, директор "Болоховский хлебозавод". Думаем кого-то из выпускников пригласить к себе специалистами на завод. Мы готовы обучить ремеслу хлебопека каждого, кто к нам придет.

Любовь Демидова, директор "Болоховский хлебозавод"

Любовь Демидова, директор "Болоховский хлебозавод"

На выставке мы представляем свою продукцию, как уже давно всем полюбившиеся изделия, так и новинки: хлеб краффтовый, ремесленная булка, хлеб ржаной. Наши знаменитые бабушкины пироги, печенье на сливочном масле, такое делаем только мы.

Мы участвует практически во всех ярмарках, это необходимо и нам, и покупателям. Продукцию нашу знают и любят. Хочется пожелать продуктовым сетям сделать опрос жителей: а какой хлеб вы готовы покупать, продукции какого завода вы доверяете? Уверена, большинство проголосовало бы именно за "Болоховский хлебзавод". Примером может служить сеть МЕТРО, они пошли именно путем опроса и по его результатам сами обратились к нам для заключения договоров на поставку продукции хлебзавода.

Хлебобулочные изделия со "Знаком качества" от ООО "Болоховский завод"

Хлебобулочные изделия со "Знаком качества" от ООО "Болоховский завод"

Хлебобулочные изделия со "Знаком качества" от ООО "Болоховский завод"

Хлебобулочные изделия со "Знаком качества" от ООО "Болоховский завод"

- Мы учредили в этом году именные стипендии имени почетного гражданина Тульской области, заслуженного работника сельского хозяйства России, генерального директора АО "Заря" Александра Федоровича Попова для выпускников, закончивших колледж с красным дипломом, - говорит генеральный директор АО "Заря" Александр Попов. - Все наши сотрудники поддержали эту идею. Теперь такие стипендии мы будем давать на постоянной основе отличившимся студентам. Для нас это важно, хорошие и грамотные специалисты нам нужны, ждём ребят у себя в хозяйстве, работы всем хватит. Посевная в этом году прошла хорошо, уже на сегодняшний момент провели первую заготовку сенажа, на очереди второй. Готовимся к уборочной кампании. Насколько этот год будет удачным - урожай все покажет.

Генеральный директор АО "Заря" Александр Попов

Генеральный директор АО "Заря" Александр Попов

Молоко от АО "Заря": натурально и полезно.

Молоко от АО "Заря": натурально и полезно.

Молоко от АО "Заря": натурально и полезно.

Молоко от АО "Заря": натурально и полезно.

- Значимое событие для Тульской области. - отметил генеральный директор ООО «Родина» Александр Чурилов. Молодые специалисты придут работать в сельское хозяйство. Поначалу будут приобретать опыт и уверен, многим этот опыт понравится. Потому что сегодня работать в сельском хозяйстве и престижно и условия оплаты достойные. Если говорить о делах в хозяйствах, то считаю этот год удачным как по посевной, так и надеюсь по уборочной кампании. Сейчас активно готовим технику, чтобы выйти в поле без задержек. Урожай обещает быть хорошим. Надеемся все соберем вовремя и успешно реализуем!

Генеральный директор ООО «Родина» Александр Чурилов

Генеральный директор ООО «Родина» Александр Чурилов

- Из Тульского сельхозколледжа у нас проходит каждый год по пять человек практику, которых потом мы можем пригласить к работу. - рассказал Андрей Лепёхин генеральный директор ООО "Чеховский сад". В этом году например, трое выпускников планируют прийти к нам на работу. Один агроном и два специалиста ландшафтного хозяйства. Все в руках ребят, как они себя проявят, могут в последствие стать бригадирами, зарплаты у нас достойные и работа интересная. Производство наше высокотехнологичное, но имея базовые навыки и зная технологию сельского хозяйства не сложно, уже непосредственно на нашей площадке обучаться и вырабатывать практические навыки. Мы всегда рады новым молодым квалифицированным кадрам.

Андрей Лепёхин генеральный директор ООО "Чеховский сад"

Андрей Лепёхин генеральный директор ООО "Чеховский сад"

- Сегодня мы вручили именную стипендию отличникам выпускникам, учрежденную в честь Героя Социалистического труда, председателя колхоза «Свободная жизнь», Кимовского района - Ивана Семеновича Ефанова, - говорит генеральный директор ООО «Победитель» Андрей Ефанов. Хорошие специалисты всегда нужны сельскому хозяйству, а особенно квалифицированные и знающие. Сегодня ребята выпускаются во взрослую жизнь и очень надеюсь, что из каждого из них получится толк. Есть такое выражение у аграриев "Землю надо любить, землю не обманешь". На земле надо работать и процесс этот круглогодичный, который останавливать нельзя. Сегодня современное сельское хозяйство целый мир высоких технологий. Сейчас нужны не просто механизаторы, а те, кто разбирается в электронных системах агроменеджмента, специалист, который сможет работать со сложной умной техникой. Что касается уборочной, конечно же готовимся, перспективы радуют, но изменения рынка непредсказуемы, в создавшихся условиях мы заранее не можем сказать, что будет с ценой на урожай. Но мы всегда надеемся только на хорошее, без этого нельзя!

Генеральный директор ООО «Победитель» Андрей Ефанов

Генеральный директор ООО «Победитель» Андрей Ефанов

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Покупатели о белевской пастиле: "Всегда покупаем только эту белевскую пастилу и зефир, качество радует постоянно!"

Покупатели о белевской пастиле: "Всегда покупаем только эту белевскую пастилу и зефир, качество радует постоянно!"

Покупатели о белевской пастиле: "Всегда покупаем только эту белевскую пастилу и зефир, качество радует постоянно!"

Покупатели о белевской пастиле: "Всегда покупаем только эту белевскую пастилу и зефир, качество радует постоянно!"

Покупатели о белевской пастиле: "Всегда покупаем только эту белевскую пастилу и зефир, качество радует постоянно!"

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