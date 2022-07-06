В Туле огласили приговор за мошенничество экс-депутату Александру Ермакову

В Утле огласили приговор за мошенничество экс-депутату Александру Ермакову Фото: Алексей ФОКИН

Накануне, 5 июля, Ценральный районный суд Тулы признал экс-депутата областной Думы Александра Ермакова виновным в мошенничестве. Мужчину приговорили к 5 годам условного заключения. Также виновным признали и его сына, Алексея Ермакова, который получил 4 года условно. Их подельница Антонина Гаврина, менеджер отдела по закупкам в ООО «Экспресс» также получила условный срок в 2 года.

Напомним, по данным следствия, с февраля 2011 года по февраль 2013 года Александр Ермаков, будучи руководителем ООО «Экспресс» вместе с сыном похитил у «Россельхозбанка» 233 154 000 рублей. Их помощница Гаврина подготовила фиктивные документы, по которым сотрудники банка, введенные в заблуждение, одобрили кредит, который подсудимые не планировали возвращать. Получив средства, Ермаковы начали легализовать их с помощью переводов по фиктивным договорам, и успели "отмыть" 49,9 млн рублей.

Обвиняемые признали свою вину и полностью возместили банку причиненный ущерб.