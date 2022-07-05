В Туле на Красноармейском проспекте загорелся кабель в шахте: из дома вывели 22 человека Фото: материалы пресс-служб

5 июля в 11:26 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Туле на Красноармейском проспекте, 1. На место происшествия выехали 7 пожарных расчетов и 2 автолестницы для работы на верхних этажах здания.

В ходе тушения пожарные спасли из горящего дома 2 человека, эвакуировали 20 человек. По предварительной информации, в доме загорелся электрический кабель в шахте.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.