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Происшествия5 июля 2022 11:05

В Туле на Красноармейском проспекте загорелся кабель в шахте: из дома вывели 22 человека

На месте работали 7 пожарных расчетов и 2 автолестницы
Источник:kp.ru
В Туле на Красноармейском проспекте загорелся кабель в шахте: из дома вывели 22 человека

В Туле на Красноармейском проспекте загорелся кабель в шахте: из дома вывели 22 человека

Фото: материалы пресс-служб

5 июля в 11:26 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Туле на Красноармейском проспекте, 1. На место происшествия выехали 7 пожарных расчетов и 2 автолестницы для работы на верхних этажах здания.

В ходе тушения пожарные спасли из горящего дома 2 человека, эвакуировали 20 человек. По предварительной информации, в доме загорелся электрический кабель в шахте.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

В Туле на Красноармейском проспекте загорелся кабель в шахте: из дома вывели 22 человека

В Туле на Красноармейском проспекте загорелся кабель в шахте: из дома вывели 22 человека

Фото: материалы пресс-служб

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