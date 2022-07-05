За сутки в Тульской области на 5 июля выявили 39 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 5 июля, 11:15, за последние сутки в Тульской области выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 158 254 пациента. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 6 человек.

33 пациента выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 325 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за сутки зарегистрировано не было, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 230 человек.