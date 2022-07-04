Императорский Тульский оружейный завод: ценность общения Фото: Игорь КОПЫТОВ

Императорский Тульский оружейный завод — это современное, высокотехнологичное производство, так что и коллектив сегодня тут работает достаточно молодой. На предприятии существует свой Совет молодежи, который организует различные корпоративные мероприятия — интеллектуальные игры «Залп», спортивные соревнования и многое другое.

Под эгидой «Союза машиностроителей России» на заводе на регулярной основе проводятся «Дни без турникетов» для старших школьников и студентов тульских вузов и ссузов. Все это — составляющие планомерной кадровой политики предприятия, направленные на привлечение новых молодых кадров, их саморазвитие. И поездка на Х Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» - один из таких шагов.

Команда из шести молодых специалистов Императорского Тульского оружейного завода, приехавшая на слет, достойно представляет свое предприятие во всех запланированных мероприятиях - панельных дискуссиях и круглых столах с участием руководителей крупнейших отечественных корпораций и федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнес-структур, в том числе иностранных.

Ведущий инженер-конструктор Максим Мартынов Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Лично мне очень интересно, чем дышат молодые специалисты на других предприятиях, - признается один из участников форума, ведущий инженер-конструктор Максим Мартынов. - Я на нашем заводе занимаюсь контролем качества порядка 8 лет, но, как говорится, не работой единой жив человек. Очень радует, что у нас на территории есть свой спорткомплекс, это помогает при подготовке к соревнованиям. И поскольку здесь собрались парни спортивные, думаю, мы покажем достойные результаты на фоне остальных приехавших команд.

Начальник бюро технологической подготовки механосборочного производства Максим Фокин Фото: Игорь КОПЫТОВ

С ним солидарен и начальник бюро технологической подготовки механосборочного производства Максим Фокин:

- От форума я жду новых знакомств, общения, обмена опытом. Интересно, а как у них выстроена молодежная политика? Сам я на предприятии уже десять лет работаю. Что называется, добился карьерного роста — уже руковожу пусть и небольшим, но коллективом. Так что и мне самому есть, чем поделиться с коллегами.

Владимир Грязнов, ведущий инженер-конструктор Фото: Игорь КОПЫТОВ

Владимир Грязнов, ведущий инженер-конструктор:

- Я больше семи лет занимаюсь сопровождением производства и понимаю, что работаю, действительно, на своем месте. Да, когда-то выбор, куда пойти, стоял между несколькими заводами, но я пошел на оружейный, потому что тут у меня родители работали. Решил продолжить династию.

Форум для меня — это отличный шанс для саморазвития, получения нового опыты, новых знаний, которые потом можно будет применить в работе. Я стремился сюда попасть, прошел конкурсный отбор на своем предприятии.

Михаил Ляпунов, ведущий инженер-технолог отдела главного металлурга Фото: Игорь КОПЫТОВ

Михаил Ляпунов, ведущий инженер-технолог отдела главного металлурга:

- На завод я пришел около трех лет назад, сразу, как только защитил диплом. Делом мы занимаемся интересным, скучать некогда. На других предприятиях все так же — это я уже выяснил из общения с коллегами тут, на форуме. Безусловно, постараюсь посетить максимум лекториев, факультетов — упускать такую возможность получить новые знания никак нельзя. Всегда надо стремиться к самообразованию.