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Общество4 июля 2022 10:34

Императорский Тульский оружейный завод: ценность общения

Сотрудники одного из старейших оружейных предприятий России, отметившего в этом году свое 310-летие, принимают участие в Х Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего»
Андрей КОПЫТОВ
Императорский Тульский оружейный завод: ценность общения

Императорский Тульский оружейный завод: ценность общения

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Императорский Тульский оружейный завод — это современное, высокотехнологичное производство, так что и коллектив сегодня тут работает достаточно молодой. На предприятии существует свой Совет молодежи, который организует различные корпоративные мероприятия — интеллектуальные игры «Залп», спортивные соревнования и многое другое.

Под эгидой «Союза машиностроителей России» на заводе на регулярной основе проводятся «Дни без турникетов» для старших школьников и студентов тульских вузов и ссузов. Все это — составляющие планомерной кадровой политики предприятия, направленные на привлечение новых молодых кадров, их саморазвитие. И поездка на Х Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» - один из таких шагов.

Команда из шести молодых специалистов Императорского Тульского оружейного завода, приехавшая на слет, достойно представляет свое предприятие во всех запланированных мероприятиях - панельных дискуссиях и круглых столах с участием руководителей крупнейших отечественных корпораций и федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнес-структур, в том числе иностранных.

Ведущий инженер-конструктор Максим Мартынов

Ведущий инженер-конструктор Максим Мартынов

Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Лично мне очень интересно, чем дышат молодые специалисты на других предприятиях, - признается один из участников форума, ведущий инженер-конструктор Максим Мартынов. - Я на нашем заводе занимаюсь контролем качества порядка 8 лет, но, как говорится, не работой единой жив человек. Очень радует, что у нас на территории есть свой спорткомплекс, это помогает при подготовке к соревнованиям. И поскольку здесь собрались парни спортивные, думаю, мы покажем достойные результаты на фоне остальных приехавших команд.

Начальник бюро технологической подготовки механосборочного производства Максим Фокин

Начальник бюро технологической подготовки механосборочного производства Максим Фокин

Фото: Игорь КОПЫТОВ

С ним солидарен и начальник бюро технологической подготовки механосборочного производства Максим Фокин:

- От форума я жду новых знакомств, общения, обмена опытом. Интересно, а как у них выстроена молодежная политика? Сам я на предприятии уже десять лет работаю. Что называется, добился карьерного роста — уже руковожу пусть и небольшим, но коллективом. Так что и мне самому есть, чем поделиться с коллегами.

Владимир Грязнов, ведущий инженер-конструктор

Владимир Грязнов, ведущий инженер-конструктор

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Владимир Грязнов, ведущий инженер-конструктор:

- Я больше семи лет занимаюсь сопровождением производства и понимаю, что работаю, действительно, на своем месте. Да, когда-то выбор, куда пойти, стоял между несколькими заводами, но я пошел на оружейный, потому что тут у меня родители работали. Решил продолжить династию.

Форум для меня — это отличный шанс для саморазвития, получения нового опыты, новых знаний, которые потом можно будет применить в работе. Я стремился сюда попасть, прошел конкурсный отбор на своем предприятии.

Михаил Ляпунов, ведущий инженер-технолог отдела главного металлурга

Михаил Ляпунов, ведущий инженер-технолог отдела главного металлурга

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Михаил Ляпунов, ведущий инженер-технолог отдела главного металлурга:

- На завод я пришел около трех лет назад, сразу, как только защитил диплом. Делом мы занимаемся интересным, скучать некогда. На других предприятиях все так же — это я уже выяснил из общения с коллегами тут, на форуме. Безусловно, постараюсь посетить максимум лекториев, факультетов — упускать такую возможность получить новые знания никак нельзя. Всегда надо стремиться к самообразованию.

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