Алексей Дюмин - участникам форума «Инженеры будущего»: «Именно за вами - будущее тульской и российской промышленности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Журавлев, вице-президент Союза машиностроителей России Алексей Алешин, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент Управляющей организации ОАО «Творческое объединение «Красная звезда» Алексей Пиманов.

Число участников форума - 1500! Мероприятие организовано в прекрасном уголке Тульской области, на берегу живописной Оки. Участникам здесь комфортно, уютно, удобно. В рабочее время они могут эффективно трудиться, обсуждая важные вопросы, а в сводные часы – расслабиться, отдохнуть, проявить себя и свои таланты в творческих, спортивных, образовательных мастерских.

Здесь, недалеко от Алексина, под сенью вековых сосен, под эгидой форума формируется новая инженерная смена страны. Участники от ведущих компаний разных направлений приростают новыми знаниями и компетенциями, свежими идеями и позитивными впечатлениями. Каждый из них становится ближе к исполнению мечты, к будущему. Название форума символично: здесь и сейчас начинается завтрашний день!

На церемонии открытия Юрий Борисов зачитал приветственный адрес Президента РФ Владимира Путина.

В нем, в частности, говорится: «Наша страна по праву славится талантливыми инженерами, конструкторами, исследователями, рационализаторами производства. Их яркие открытия и разработки стали серьёзным вкладом в развитие научно-технической мысли, укрепление значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики, ОПК. Здесь, на площадке форума, собралась именно такая талантливая, энергичная, щедрая на прорывные, творческие идеи молодёжь. Убежден, что ваш форум, проходящий в первый, стартовый год объявленного в России Десятилетия науки и технологий, станет важным, ожидаемым событием в отраслевом календаре, предоставит вам прекрасную возможность для повышения своих профессиональных компетенций, реализации конструктивных инициатив и эффективных инженерных решений».

Алексей Дюмин отметил, что впервые Международный молодежный форум «Инженеры будущего» проходит в Тульской области.

- Здесь, на площадке форума, собрались целеустремлённые, талантливые молодые специалисты. Именно за вами – будущее тульской и российской промышленности. Этот форум – хорошая возможность обменяться опытом, получить новые знания, которые послужат основой для ваших дальнейших достижений и побед в инженерно-промышленной сфере, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что у тульского региона богатая промышленная история. Тула стояла у истоков отечественной металлургии. Именно здесь по Указу Петра Великого был основан первый в России государственный оружейный завод. Весь мир знает наших знаменитых оружейников: Мосина, Токарева, Стечкина, Шипунова, Грязева, Макаровца. И сегодня Тула по праву считается оружейной столицей России. Продолжает оставаться надежным щитом Отечества, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности России.

Губернатор поблагодарил всех, кто внес свой вклад в организацию этого форума: Союз машиностроителей России, крупные оборонные и промышленные предприятия региона, Агентство по делам молодежи, социально ответственный бизнес и многих других.

На территории базы отдыха «Шахтер» в селе Бунырево Алексинского района проходит X Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего - 2022» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В масштабе страны

В рамках форума прошло заседание «Роль инженерных кадров в обеспечении технологического суверенитета России».

- «Инженеры будущего» - значимое мероприятие не только для Тульской области, но и для страны в целом. Здесь, на тульской земле, мы многое сделали, чтобы обеспечить вам безопасность и комфортные условия. Оборудовали площадку всем необходимым, чтобы образовательный процесс был эффективным. Экскурсионная программа выстроена так, чтобы вы смогли увидеть основные достопримечательности и промышленные предприятия Тульского региона. Тульская область – гостеприимный регион, нам есть, чем гордиться!» - сказал Алексей Дюмин, приветствуя молодых инженеров.

Участники дискуссии задали Алексею Дюмину ряд вопросов. Один из них – о том, как в Тульской области поддерживали малый бизнес в пандемию и какую помощь сейчас оказывают молодым предпринимателям.

Губернатор ответил, что в период пандемии регион одним из первых разработал меры поддержки для предпринимателей. В общей сложности было сформировано более 60 мероприятий на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей. В их числе – снижение налоговых ставок, предоставление налоговых вычетов, отсрочка арендных платежей, прямые субсидии для наиболее пострадавших отраслей, льготные займы. А также – продвижение продукции региональных производителей в федеральных сетях, помощь в расширении рынков сбыта, размещение на электронных торговых площадках.

За 2020-2021 годы региональными мерами поддержки воспользовались более 18,5 тыс. предпринимателей. В этом году в условиях санкций Правительство региона уже реализует 26 дополнительных направлений поддержки бизнеса и продолжает разрабатывать новые. Принят очередной, уже третий, пакет мер поддержки. Воспользоваться ими смогут порядка трех тысяч предпринимателей.

Серьёзное внимание в области уделяется развитию молодёжного предпринимательства. Те, кто начинает свой бизнес, могут пройти региональную образовательную программу и получить льготное финансирование до одного млн рублей на старт бизнеса под 1% годовых. А также – принять участие в конкурсе на получение грантов до 500 тысяч рублей.

Молодых инженеров интересовал вопрос о проектах, которые планируется реализовать на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая». Глава региона отметил, что ОЭЗ «Узловая» изначально создавалась как территория, где инвесторы могут не беспокоиться об инфраструктуре при строительстве производственных площадок. Кроме того, в первые годы своей работы они получают налоговые преференции. На сегодня в ОЭЗ уже зарегистрированы 24 компании-резидента. Создано более 1300 высокопроизводительных рабочих мест. Введенные в эксплуатацию предприятия полного цикла производят импортозамещающую продукцию, что особенно важно в условиях внешних ограничений.

- Санкции и их последствия отразились на решениях инвесторов. За последние три месяца из региона ушли несколько крупных иностранных партнёров. Но мы нашли наших российских инвесторов, которые готовы занять их место. Сроки реализации некоторых проектов неизбежно сдвинутся, однако в целом ситуация стабильная, - сказал Алексей Дюмин.

- Уже сейчас мы видим, что имеющихся мощностей ОЭЗ не хватает для инвесторов, желающих у нас разместиться. Поэтому ведём работу по расширению территории и строительству второй очереди инфраструктуры. По оценке Минэкономразвития России, наша особая экономическая зона несколько лет подряд признается самой эффективной в стране, - подчеркнул Алексей Дюмин.