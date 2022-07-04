Открытие первого кафе новой сети «Вкусно и точка» особого ажиотажа у туляков не вызвало

В Туле открылось первое кафе новой сети «Вкусно и точка» Фото: Игорь КОПЫТОВ

К моменту открытия, 10.00, на пересечении улиц Октябрьской и Арсенальная перед входом собралось порядка 50 человек.

В Туле открылось первое кафе новой сети «Вкусно и точка» Фото: Игорь КОПЫТОВ

А вот спустя час с небольшим, особого ажиотажа на момент визита нашего корреспондента не наблюдалось, были даже свободные столики внутри самого кафе. Снаружи и подавно практически никто не сидел — и это легко объяснимо: на улице настоящее пекло, а зонтиков не предусмотрено.

В Туле открылось первое кафе новой сети «Вкусно и точка» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Нет и новой вывески. Только плакат: «Мы открылись».

В Туле открылось первое кафе новой сети «Вкусно и точка» Фото: Игорь КОПЫТОВ

На входе пришедшим детишкам раздают шарики.

В Туле открылось первое кафе новой сети «Вкусно и точка» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Посетители отмечают, что поменялось цветовое оформление. В меню появились новые блюда, а кое-что из привычного «макдаковского» исчезло. Туляки могут приобрести гамбургеры, чикенбургеры, наггетсы, чизбургеры, картофель-фри, роллы, стрипсы и многое другое.

В Туле открылось первое кафе новой сети «Вкусно и точка» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Мы спросили нескольких посетителей об их мнении.

Никита:

- Кухня практически не отличается. Вкус все тот же. Взяли привычные блюда. Будем вновь заходить сюда периодически.

Катя:

- Старый добрый «Мак». На открытие специально не приходили — случайно мимо шли, рассуждали, когда же откроется. Все так же вкусно. Меню, конечно маловато, но надеемся, что дальше станет пошире.

В Туле открылось первое кафе новой сети «Вкусно и точка» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Олечка:

- Еще не все попробовали, но «Фанта» однозначно изменилась в худшую сторону. Стала, как сок. Наверное, сильно разбавляют водой. Кстати, следом за кафе на Октябрьской 11 июля в Туле откроется еще одна точка – на Красноармейском проспекте.

В Туле открылось первое кафе новой сети «Вкусно и точка» Фото: Игорь КОПЫТОВ