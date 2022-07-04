Дело Контрабаева - Черноусова: по мнению защиты, абсурдность обвинения выглядит абсолютно очевидной Фото: Алексей ФОКИН

На заседаниях, прошедших в ходе минувшей недели, были допрошены ряд свидетелей со стороны защиты, показания которых принесли новые открытия…

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю Алексею Черноусову вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который начал разрабатываться в 2005 году, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 22 лет занимается разработкой и сопровождением систем автоматизации для медицинских учреждений. Весной 2013-го конкурс на создание РИСЗ ТО выиграла компания Черноусова, предложив наименьшую цену, а в конце лета контракт был сдан. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИСЗ не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным минздравом – Тульская область не первый год занимает первое место по цифровизации здравоохранения (https://it.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-zanimaet-1-mesto-po-tsifrovoy-transformatsii/), граждане области уже с 2013 года пользуются порталом Доктор71 (www.doctor71.ru).

20 июня по видеоконференц-связи был допрошен один из авторов концепции создания Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) Олег Симаков в 2010 году руководитель департамента информационных технологий МЗ РФ, ныне занимающий должность заместитель директора московского городского фонда ОМС:

- В июле 2008 г. был дан старт процессу информатизации отечественного здравоохранения. В соответствии с решением Президиума был создан департамент информационных технологий, который я и возглавил. Что касается региональных информационных систем здравоохранения, их должны были делать либо на базе какой-либо МИС, путем ее приобретения на IT- рынке, либо разработать ее «с нуля». Ограничений принципиально не было, но на тот момент в РФ существовало порядка 48 различных систем, которые позиционировали себя как медицинские информационные системы, и из них только 12-14 к таковым по- настоящему относились к тем, которые наиболее удовлетворяли требованиям Минздрава РФ. И среди них была МИС «Инфоклиника», разработанная компанией «Смарт Дельта Системс»… Я предлагал тогдашнему руководству Минздрава РФ создать банк решений, чтобы регионы могли «вынимать» из него подходящую им медицинскую информационную систему. Но тогда в министерстве посчитали, что создание такого банка преждевременным, и поэтому мы не влияли на выбор систем регионами: они это должны были приобретать ее самостоятельно за свои средства.

- Они должны были выкупать эту медицинскую информационную систему целиком или они покупали экземпляр программы, который должен был быть доработан под их нужды, и таким образом создавать на базе этого свою региональную систему? – вопросил адвокат Токарев.

- МИС – это не автомобиль, они не могут быть выкуплены по принципу: один раз купили, и больше разработчик не может ее продавать другому покупателю, - заявил свидетель. - Поэтому регионы всегда шли по «смешанному» варианту: они использовали существующие системы, а затем внедряли и создавали на базе выбранной МИС свою, региональную. Ее дорабатывали, дополняли ее различными сопутствующими подсистемами, потому что никогда одна «чистая» МИС, купленная в «коробке», не могла удовлетворить требования субъекта РФ. Было предусмотрено, что МИС будет постоянно модернизироваться и развиваться, и вообще все развитие информационных систем отдано на откуп регионам.

- Приходилось ли вам иметь дело с РИСЗ Тульской области?

- Мне с 2016 года, когда я стал заместителем руководителя Федерального бюро медико-социальной экспертизы, была поставлена задача обеспечить для региональных информационных систем здравоохранения первую межведомственную интеграцию между Минздравом и Минтрудом в части передачи направлений на медико-социальную экспертизу. И начиная с 2020 года, у нас Тула была пилотным регионом России - наряду с Тюменью и Хакасией. Мы получали информацию как раз из региональной информационной систем здравоохранения Тульской области, которая показала себя с наилучшей стороны.

Сторона защиты в ходе рассмотрения данного уголовного дела в суде не раз заявляла, что обвинительное заключение основано на экспертизе, к которой возникло немало вопросов. В частности, в заключении экспертов №12 отсутствует информация о квалификации специалистов, проводивших экспертизу, именно как экспертов-оценщиков или патентоведов, что дает серьезный повод усомниться в наличии у них опыта в этих сферах. И на минувшей неделе вопрос о квалификации экспертов стороны следствия вновь напомнил о себе…

В качестве свидетеля был допрошен Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред Софт», которая является разработчиком и создателем систем управления базами данных (СУБД), используемых для хранения и обработки данных.

- У нас с компанией «Смарт Дельта Системс» есть партнерские отношения, и в их контексте в 2013 году был заключен контракт на поставку СУБД «Ред База»» на внедрение ее в Тульской области, которая работает в регионе и по сей день, - заявил свидетель.

- Можно сказать, что ваша СУБД является элементом РИСЗ Тульской области?

- Да.

- «Ред База» на какие устройства может быть установлена?

- Она предназначена только для установки на сервер с соответствующими техническими требованиями.

И вот здесь возникает неувязка: эксперты стороны обвинения во время экспертизы пытались установить «Ред Базу» на обычный ноутбук, и естественно, потерпели неудачу. А поскольку установка не удалась, эксперты сделали вывод, что система нерабочая! Нонсенс, но это еще не всё…

- Без приобретения прав у разработчика какая-либо установка «Ред Базы» незаконна! – заявил адвокат Токарев. - Что мешало следствию запросить у разработчика временные права на период проведения экспертизы? Я полагаю, что это носит предумышленный характер в действиях экспертов – для придания ложной видимости несоответствия того продукта, который они исследовали. Поэтому экспертиза, лежащая в основе обвинения, неправомерна.

Далее адвокат Токарев допросил представителя потерпевшей стороны, который еще раз подтвердил, что РИСЗ ТО включена в реестр информационных систем Тульской области. Контракт выполнен, что подтверждается подписанным в установленном законом порядке актом приемки-сдачи выполненных работ. Аттестация продукта, полученного по Госконтракту 2013-1, проведена успешно.

- РИСЗ ТО не планировали вводить в эксплуатацию до того момента, как она пройдет аттестацию. Потому что ввести неаттестованную систему по закону нельзя. При этом аттестовывается вся информационная система в целом: все рабочие места, все серверные мощности и т.д. – весь контур системы должен быть аттестован. Нужно было все рабочие места поставить, всех врачей обучить, чтобы заработали все модули в каждой больнице – и только потом аттестация, и ввод в эксплуатацию. И все так и произошло, и ввели ее в эксплуатацию приказом правительства Тульской области, - заявил подсудимый Контрабаев.

Еще один факт в пользу реального существования РИСЗ ТО сообщил в суде один из сотрудников компании «Смарт Дельта Системс», занимавшийся в 2013 году разработкой региональной информационной системы для Тульской области:

- Чем отличается МИС «Инфоклиника» от РИСЗ ТО?

- МИС это некое базовое ядро, а РИСЗ ее большая надстройка. Для РИСЗ «коробочного» продукта не существует, потому что много средств нужно добавить. Ядро есть, но сверху настраивается множество конфигураций, необходимые согласно требованиям заказчика: во всех регионах они разные.

- На базе МИС «Инфоклиника» можно делать разные информационные системы здравоохранения для разных заказчиков с разным набором функционала?

- Да, безусловно. Она может иметь уникальный характер для каждого региона.

Что мы видим. Федеральный Минздрав, создавая концепцию предполагал, что будут браться готовые МИС и дорабатываться. Никакой обязательной разработки с нуля МЗ РФ не требовал. Рушится очередной аргумент обвинения!

Показателен также повторный допрос Виталия Прокудина, работающего по настоящий момент в ЦИТ. У защиты возникло к нему несколько дополнительных вопросов. Первое что попросили Прокудина – это рассказать о получении исходных кодов программы. На что он пояснил, что они (исходные коды) были получены в 2013 году их исследовали сотрудники ЦИТ Андреев и Высоков. Большая часть была доступна с самого начала проекта. И ЦИТ зачастую сам дорабатывал РИСЗ. Но когда не хватало компетенции – обращался к СДС в рамках контрактов поддержки. А напомним в обвинение Черноусова входит, что он не передал исходные коды программы, что опровергает множество свидетелей.

Прокудин заявил, что не менее 70% задач делал сам ЦИТ и этим экономил бюджетные средства.

Был еще вопрос прокурора – почему с исполнителя требовали в рамках взаимодействия с ТФОМС исполнения федерального приказа №79, тогда как ТФОМС Тулы не был к нему готов. На что Прокудин пояснил, что они не имели права не исполнять федеральные требования и принимали у Исполнителя работу в этой части в строгом соответствии с 79 приказом и то, что ТФОМС не был готов так принимать информацию – это вопросы к нему. Напомним Черноусова также обвиняют в выполнении работ в соответствии с федеральными нормативными требованиями. Абсурд, но следствие считает, что Черноусов и Контрабаев должны были нарушить приказ №79 обязательный для всех Медицинских учреждений в РФ, и выполнить работу в устаревшем формате, находившемся с 2011 года уже «вне закона».

Судебный процесс близится к своему завершению: осталось допросить лишь несколько свидетелей со стороны защиты. Какой вердикт вынесет суд? Ведь от его решения будет зависеть не только судьба экс-чиновника и бизнесмена, но и судьба жителей целого региона в сфере здравоохранения. Если суд примет сторону обвинения, то Черноусов должен будет не только вернуть все полученные в рамках госконтракта средства, но и забрать свой программный комплекс. И это может обернуться настоящей катастрофой: работа скорой помощи, COVID-мониторинг, вакцинация, работа реанимационных служб в регионе завязаны на РИСЗ. По сути, будет аннулирована вся работы по цифровизации системы здравоохранения Тульской области. Кому выгодно такое разрушение?