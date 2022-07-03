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Общество3 июля 2022 9:06

Росгвардейцы Тульской области вернулись домой из зоны спецоперации на Украине

В ходе встречи им вручили государственные награды
Источник:kp.ru
Росгвардейцы Тульской области вернулись домой из зоны спецоперации на Украине

Росгвардейцы Тульской области вернулись домой из зоны спецоперации на Украине

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники Росгвардии Тульской области, выполнявшие служебно-боевые задачи на территории Украины в рамках спецоперации, вернулись в Тулу. Здесь их ждала торжественная встреча под звуки военного оркестра, а встречали бойцов не только родные и близкие, но и руководящий состав территориального органа, командир спецподразделения, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, протоиерей Виктор Матвеев, волонтёры и члены общественных организаций.

Начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Владимир Цибульский поблагодарил бойцов за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также высоко оценил профессионализм, проявленное мужество и умелые действия сотрудников в условиях, сопряженных с риском для жизни.

В ходе чествования участникам спецоперации были вручены государственные награды.

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