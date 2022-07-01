«Щекиноазот»: правильная модель профессионального роста

Десять молодых специалистов компании «Щекиноазот» - участники форума "Инженеры будущего".

Событие проходило в Алексинском районе на базе пансионатов «Шахтер» и «Политехник».

Напомним, форум начал свою работу 29 июня. В деловой программе – панельные дискуссии и круглые столы с участием руководителей крупнейших отечественных корпораций и федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнес-структур.

Компанию «Щекиноазот» представили десять молодых специалистов, которые приняли участие в работе факультетов цифровых средств в проектировании, спецхимии, современных промышленных технологий и ТРИЗ, автомобильного, мехатроники и робототехники. Команда предприятия сформирована в том числе и по итогам прошедшей в апреле внутри компании второй научно-технической конференции молодых химиков, девиз которой - «Пока одни мечтают, мы воплощаем в жизнь»! На предприятии выстроена эффективная практико-ориентированная модель профессионального роста. Участие в форуме «Инженеры будущего» - очередной этап в подготовке кадров, лидеров инженерного творчества и молодежного движения.

Щекинские химики показали себя на факультетах цифровых средств в проектировании, спецхимии, современных промышленных технологий и ТРИЗ, автомобильного, мехатроники и робототехники.

Мы пообщались с молодыми людьми прямо на площадке форума. Главное, в чем убеждаешься сразу, - ребята влюблены в свою компанию, в дело, которым занимаются, они искренни, позитивны и открыты для общения.

- На предприятии наше подразделение занимается разработкой проектов различных запчастей, узлов и агрегатов для химической промышленности, - говорит Юрий Тивилев, инженер-конструктор. - Хочется на форуме получить новые знания, новые навыки в 3D-проектировании. Я люблю учиться, программа слета насыщенная, много интересных для меня тем. Рядом с нами в домиках живут представители других крупных концернов, занимающихся схожей работой. Мы обменяемся опытом, нюансами подходов.

А еще здесь большая спортивная часть, мы обязательно участвуем — среди нас много спортсменов-любителей в различных видах. Кстати, организация на высоте!

Участие в форуме - дополнительное развитие и помощь в профессии.

Андрей Григоров, инженер-электроник централизованного цеха КИПиА:

- На работе мы обслуживаем и ремонтируем системы АСУ ТП. Дело интересное - сталкиваемся с различными техническими неисправностями, вникаем в причины. Надо работать так, чтобы они не случались. На недавней научно-технической конференции мы с коллегами представили проект по совершенствованию системы управления технологическим процессом установки ХВО установки Метанол-450. Уровень автоматизации на производстве у нас очень высокий — так, установка химводоподготовки работает практически полностью в автономном режиме. Оператору остается наблюдать за процессом. Это отчасти - и наша заслуга.

На форуме меня интересует больше всего образовательная программа, в частности, по теме цифровых средств проектирования.

Анна Овчинникова, мастер смены цеха водоснабжения и канализации:

- Наше предприятие несет и социальную составляющую, ведь мы обеспечиваем население расположенного рядом поселка Первомайский водой и теплом. Так что контроль всего технологического процесса необходим. И этим я занимаюсь последние полтора года, хотя приходила на «Щекиноазот» работать в лабораторию. Но в цехе мне еще интереснее.

Для меня форум - это новые знакомства с коллегами, возможность рассказать о нашем классном предприятии, о новых масштабных проектах, которые у нас реализуются. Здесь получится поделиться новыми идеями, почерпнуть что-то полезное, а потом предложить, как улучшить производство и в своей компании — у нас это поощряется. Многие предложения молодых специалистов уже успешно внедрены на предприятии.

Бадреддин Саидов, аппаратчик на стадии конверсии производства метанола М-500:

- Когда я еще заканчивал Ивановский химико-технологический университет, мои сокурсники были «целевиками» от «Щекиноазота». По их рекомендации я и пришел сюда работать. И не пожалел - в июле будет два года моего рабочего стажа здесь. Я люблю свое дело, в компании много опытных специалистов, у которых «вчерашнему студенту» есть чему поучиться, подтвердить свои знания на практике. На форуме есть возможность узнать поближе технологии производства, которые применяются на других предприятиях. Это интересно. Спасибо компании за возможность принять участие в таком масштабном и значимом мероприятии!

Атмосфера форума потрясающая – позитивная, бурлящая! А ведь именно тем, кто стал участником этого слета, строить будущее страны, обеспечивать дальнейший рост компаний, экономики, технологический и индустриальный прорыв в разных областях.

Подробнее о мероприятии тут.