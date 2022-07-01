В Баташевском саду в Туле ветром повалило сухую березу: чудом не пострадала молодая женщина

Утром 1 июля, около 11:45, в Баташевском саду в Туле произошло ЧП, которое едва не переросло в несчастный случай. Сухую березу порывом ветра повалило на одну из парковых дорожек, ведущую к мосту через Тулицу. О происшествии сообщила тулячка, едва не ставшая пострадавшей в ЧП.

Упавшее дерево только чудом не задело молодую женщину, шедшую по дорожке - по словам тулячки, ей без причины захотелось остановиться и поискать какую-то информацию в телефоне, а меньше чем через минуту на то место, где она должна была идти, рухнуло дерево.

Женщина не пострадала, но упавшее дерево перегородило дорожку почти полностью. Стоит отметить, что сегодня ветер не шквальной силы, так что можно предположить, что это дерево было изначально опасно для посетителей и могло упасть в любой момент.