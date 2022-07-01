В пожаре в Тульской области едва не погиб ребенок-инвалид: погорельцы подозревают поджог (Фото ИА "За Новомосковск")

В Новомосковске Тульской области накануне, 30 июня, около 19:00, произошел пожар: возле дома №55а в Клину загорелся сарай, пламя перекинулось на жилой дом, в котором находился лежачий ребёнок-инвалид. Об этом стало известно в соцсетях, где очевидцы выложили видео пожара.

По имеющейся информации, в сгоревшем доме жила женщина с двумя детьми, один из которых неходячий из-за ДЦП. По словам пострадавшей, пожар произошел внезапно, и она едва успела вытащить больного ребенка на улицу. И сарай, и дом сгорели полностью, от дома остался только кирпичный остов, который "повело" от огня и теперь остается только снести.

В комментариях к выложенному видео люди отметили, что соседкой пострадавшей женщины является чиновница, которая четыре дня назад стала фигуранткой пьяного ДТП и скрылась с места происшествия.

Также жители предположили, что она могла поджечь сарай намеренно. Хозяйка сгоревшего дома на видео, также выложенном в комментариях, уточнила, что сейчас она судится с этой соседкой из-за части земельного участка, принадлежащего пострадавшей. В комментариях заявляют, что женщина была закодирована от алкоголизма, а сейчас "раскодировалась", что и привело к пьяному ДТП и, по мнению комментаторов, могло привести к поджогу.

Оставшиеся без крыши над головой женщина с двумя детьми временно поселились у родственников.