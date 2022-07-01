Тульский сельскохозяйственный колледж и Россельхозбанк приглашают на аграрную ярмарку

2 июля в Тульском сельскохозяйственном колледже им И.С. Ефанова состоится торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов выпускникам 2022 года.

В мероприятии примут участие глава администрации г. Тулы Дмитрий Миляев, министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин, руководители крупных сельскохозяйственных предприятий региона, представители Россельхозбанка и других партнерских организаций.

Изюминкой мероприятия станет сельскохозяйственная ярмарка с вкуснейшими фермерскими товарами. Молочные продукты, мед, тульские традиционные сладости, выпечка и мясо – все это посетители мероприятия смогут попробовать и приобрести. А еще участники ярмарки предложат саженцы и памятную сувенирную продукцию.

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Ярмарка организована Тульским сельскохозяйственным колледжем и Россельхозбанком в рамках проекта «Вкусные пятницы»

Начало мероприятия – 10.00 2 июля 2022 года

Место: сквер Тульского сельскохозяйственного колледжа им И.С. Ефанова, г. Тула, ул. Оборонная, д. 93.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.