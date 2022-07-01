В Туле двое молодых людей утонули в реке: их унесло течением Упы при купании Фото: соцсети

30 июня жители Тулы обратили внимание на автомобиль Mitsubishi, стоящий уже несколько дней на берегу Упы. Фото брошенной машины появилось в одном из тульских сообществ в соцсети.

Изначально туляки предположили, что машина была угнана либо потеряна, но по появившейся позже информации, на этой машине на реку приехали два молодых человека 29 и 30 лет, которые утонули во время купания - их, вероятно, унесло течением.

Насколько известно на данный момент, их смерть не имеет криминального характера.