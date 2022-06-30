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Происшествия30 июня 2022 9:56

В Белёве Тульской области при пожаре погиб полуторагодовалый ребенок

Из горящего здания эвакуировали 86 человек
Источник:kp.ru
В Белёве Тульской области при пожаре погиб полуторагодовалый ребенок

В Белёве Тульской области при пожаре погиб полуторагодовалый ребенок

Фото: материалы пресс-служб

30 июня в 11:05 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице пролетарской в Белёве Тульской области. На место происшествия выехали семь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания, которые были на месте уже две минуты спустя.

Ликвидировать открытое горение удалось к 11:22, в процессе пожарные эвакуировали из здания 85 человек, а также спасли 3-летнего ребенка, получившего ожоги предплечий. Но сожалению, при пожаре погиб полуторагодовалый ребенок.

В результате происшествия в квартире выгорела комната, стены закоптились по всей площади.

Причина пожара устанавливается.

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