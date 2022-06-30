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Здоровье30 июня 2022 8:32

В Тульской области на 30 июня за сутки выявили 43 новых случая коронавируса

Летальных случаев от ковида за эти сутки не было зафиксировано
Источник:kp.ru
В Тульской области на 30 июня за сутки выявили 43 новых случая коронавируса

В Тульской области на 30 июня за сутки выявили 43 новых случая коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 30 июня, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 43 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 060 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 16 человек.

35 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 152 162 человека.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за эти сутки не подвтерждено, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 226 человек.

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