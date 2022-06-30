«ЕвроХим» награждён международной премией

На прошедшем в городе Утрехт (Нидерланды) международном симпозиуме Reconnect 2022, организованном компанией Stamicarbon, мировым лидером в области проектирования и разработки установок по производству карбамида для удобрений, самой эффективной в мире признана установка предприятия компании «ЕвроХим» НАК «Азот» в городе Новомосковск Тульской области.

Голландская компания Stamicarbon, являющаяся центром лицензирования и интеллектуальной собственности итальянской компании Maire Тecnimont, проводила во всём мире анализ работы действующих установок по выпуску карбамида, построенных по технологии Stamicarbon, и оценивала их эффективность.

По результатам анализа технология грануляции карбамида предприятия НАК «Азот» продемонстрировала наилучшие показатели. По мнению европейских экспертов, установка эксплуатируется наиболее эффективно благодаря оптимизации и сокращению периодов технологических остановок для чистки и промывки оборудования.

Таким образом, из всех аналогичных установок грануляции, работающих по технологии Stamicarbon, на НАК «Азот» достигнут самый высокий в мире уровень использования мощностей.

Международная награда предприятия «НАК «Азот» стала новым подтверждением высоких производственных стандартов и эффективности работы компании «ЕвроХим».