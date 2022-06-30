В Туле появится информационно-разговорная радиостанция «Комсомольская правда»

В Туле завершился конкурсный розыгрыш двух радиочастот в fm-диапазоне, на которых начнут вещание две новых радиостанции.

Напомним, 29 июня участники конкурса боролись за частоты 92,1 МГц и 93,3 МГц. На обеих из них радиостанции смогут вещать ежедневно и круглосуточно, при этом на первой частоте тематика ограничена «культурно-просветительской концепцией вещания», а на второй частоте тематика свободная.

В результате победителями стали радио классической музыки «Орфей», которое займет культурно-просветительскую волну 92,1 FM, и информационно-разговорная станция «Комсомольская правда», получившая волну 93,3 FM со свободной тематикой вещания.