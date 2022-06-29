Депутаты Тульской гордумы установили льготы по оплате аренды за землю

На 37-м очередном заседании Тульской городской Думы рассмотрено порядка 20 вопросов. Фото: материалы пресс-служб

Депутаты поддержали решения, касающиеся предоставления в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений. Они будут переданы Областному центру социальной помощи семье и детям, Тульской региональной спортивной общественной организации содействия ветеранам спорта, общественной организации «Тульский городской союз ветеранов Афганистана «Братство», Детской стоматологической поликлинике №1 и др.

Так, Областной центр социальной помощи семье и детям разместится на ул. Гоголевская, 71. Учреждение призвано оказывать помощь в различных жизненных ситуациях, в т. ч. дистанционно и с выездом на дом, информировать о социальных услугах и мероприятиях, минимизировать процесс сбора документов, подтверждающих право на получение услуг, благодаря режиму «одного окна».

Накануне заседания с Центром подписано соглашение о сотрудничестве. Его цель: оказание комплексной помощи семьям и семьям с детьми, укрепление института семьи и брака, социальная профилактика по предупреждению семейного неблагополучия, популяризация семейных ценностей.

- В работе Центра акцент сделан на создании условий сопровождения семей с детьми, - отметила его директор Эвелина Шубинская. – А также на внедрение сервисов юридического, финансового, психологического, социального консультирования.

– Создание нового качества жизни семей с детьми, увеличение рождаемости – актуальная задача для Тулы и области. Поэтому одно из важных направлений в работе органов местного самоуправления – социальная поддержка и защита семей. Для этого предусмотрен комплекс мер, помогающий детям и родителям в разных сферах жизни, действует муниципальная программа «Реализация семейной и молодежной политики», рассчитанная до 2025 г. Решению задач будет способствовать подписанное сегодня соглашение. Оно заключено в преддверии Дня семьи, любви и верности – праздника, который отмечается 8 июля и посвящен памяти святых князя Петра и его жены Февронии, – подчеркнула Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева. Фото: материалы пресс-служб

О проекте «Наш город»

Депутаты поддержали внесение изменений в план мероприятий по реализации предложений (заявок) жителей МО город Тула, поступивших в рамках проекта на 2022 год, одобрили увеличение финансирования на один из объектов по главным распорядителям бюджетных средств.

Проект «Наш город» впервые реализован в 2021 году и направлен на благоустройство территорий. В текущем году в него вошли около 200 объектов на общую сумму более 97 млн рублей.

– «Наш город» – проект для туляков. Вместе с жителями составлен серьезный план. Он разнообразный, предусмотрено много видов работ – ремонт дорожного покрытия, придомовых территорий, установка детского игрового и спортивного оборудования, замена окон в подъездах МКД. Проведены аукционные процедуры по определению подрядчиков, на большинстве объектов ведутся работы, по ряду адресов ремонт уже произведен, прошли приемки, – прокомментировала заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. – Программа востребована у жителей Тулы и успешно работает там, где люди заинтересованы в решении проблем.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. Фото: материалы пресс-служб

Льготников станет больше

Также депутаты одобрили вопрос о внесение изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности МО город Тула. Расширен список лиц, на которых распространяется льгота при расчете аренды.

– В Тульскую городскую Думу, обратилась уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Владимировна Ларина, указав на практики МО Тульской области, где установлен годовой размер арендной платы в размере 0,01% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, предоставленных для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, льготным категориям граждан, – пояснил заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов. – Депутаты быстро отреагировали, менее чем за месяц нашли решение проблемы и расширили круг граждан, на которых будет распространяться льгота в виде применения понижающего коэффициента. В него вошли инвалиды I и II групп, инвалиды детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий и другие. Этим решением была устранена несправедливость, которая делила инвалидов второй группы на тех, кто до 2004 г. стал таковыми (им льгота на аренду земли предоставлялась), и тех, кто получил статус инвалида позже (им льгота не предоставлялась). Меры обеспечат социальную защищенность данных категорий.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов. Фото: материалы пресс-служб

Чтобы проблемы решались

Одно из принятых решений – утверждение структуры администрации города Тулы. В исполнительном органе местного самоуправления создано управление информационной политики и социальных коммуникаций. Его основная задача – качественное и оперативное реагирование на проблемы жителей. Специалисты займутся сбором, анализом и отработкой жалоб и обращений, поступающих в соцсети, мессенджеры и другие средства электронной коммуникации.

– Деятельность управления будет осуществляться по принципу организации Центра управления регионом Тульской области. Новый отраслевой орган поможет выстроить общение с жителями таким образом, чтобы максимально сократить время отработки обращений с момента подачи до их решения. Многие вопросы, поступающие от горожан, требуют оперативного решения. Это обращения в сфере ЖКХ, транспортного обслуживания, дорожного хозяйства, образования. Главное, чтобы информация оперативно доходила до всех ответственных организаций, и решались проблемы, которые беспокоят жителей. Управление информационной политики и социальных коммуникаций станет помощником в налаживании «цифрового диалога» с населением. Будущее именно за таким форматом общения, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов. Фото: материалы пресс-служб

Депутаты также приняли ряд других решений.