Тульский областной клинический онкодиспансер приглашает туляков на день открытых дверей

2 июля с 8:00 до 14:00 в Тульском областном клиническом онкодиспансере по адресу Тула, улица Плеханова, 201А пройдет День открытых дверей для жителей Тулы и Тульской области.

В рамках мероприятия посетители смогут получить осмотр у врачей:

- онколога,

- ЛОР-онколога,

- онкогинеколога,

- онкоуролога.

Также будут доступны исследования:

- маммография,

- УЗИ молочных желез (по показаниям);

- жидкостная цитология;

- анализ кала на скрытую кровь;

- анализ крови на ПСА;

- низкодозовая КТ органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, стаж курения более 30 пачка/лет, которым не проводилось РКТ в течение года).

Прием будет проводиться по предварительной записи по телефону: 8(4872) 33-81-41. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Прием без направления.