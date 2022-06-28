Тульский областной клинический онкодиспансер приглашает туляков на день открытых дверей
2 июля с 8:00 до 14:00 в Тульском областном клиническом онкодиспансере по адресу Тула, улица Плеханова, 201А пройдет День открытых дверей для жителей Тулы и Тульской области.
В рамках мероприятия посетители смогут получить осмотр у врачей:
- онколога,
- ЛОР-онколога,
- онкогинеколога,
- онкоуролога.
Также будут доступны исследования:
- маммография,
- УЗИ молочных желез (по показаниям);
- жидкостная цитология;
- анализ кала на скрытую кровь;
- анализ крови на ПСА;
- низкодозовая КТ органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, стаж курения более 30 пачка/лет, которым не проводилось РКТ в течение года).
Прием будет проводиться по предварительной записи по телефону: 8(4872) 33-81-41. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Прием без направления.