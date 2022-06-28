Тульская кардиологическая служба – чтобы сохранить больше жизней

Сейчас смертность от болезней системы кровообращения занимает первое место и по данным на текущий год составляет треть от общего числа трагедий. Ее снижение – одна из ключевых задач системы здравоохранения, поставленная губернатором Алексеем Дюминым. В Тульской области, благодаря принятым мерам, этот показатель снизился более чем на 16%, спасены жизни 736 человек. В их числе от ишемической болезни сердца - 433, от инфаркта миокарда - 61.

- Результат достигнут за счет создания и дооснащения сосудистых центров, внедрения современных технологий лечения и реабилитации пациентов, - подчеркнул Дмитрий Марков.

В регионе создана трехуровневая система оказания кардиологической помощи. Первый уровень - медперсонал на местах: 30 поликлиник, 382 ФАПа, 39 амбулаторий, 20 антикоагулянтных кабинетов, 18 кардиологических кабинетов.

Второй уровень включает межрайонные кардиологические отделения - Алексинскую, Щекинскую, Ефремовскую, Киреевскую, Узловскую, Суворовскую районные больницы, Тульскую городскую клиническую больницу им. Д. Я. Ваныкина, Новомосковскую и Донскую городские больницы.

Третий уровень – кардиодиспансер горбольницы №13 г. Тулы и региональные сосудистые центры: Тульская областная больница, Тульская городская больница СМП имени Д. Я. Ваныкина, Новомосковская городская больница.

- Все пациенты, которым показано оперативное лечение на коронарных артериях, сразу госпитализируются в региональные сосудистые центры. Это позволяет максимально оперативно оказать им помощь и сохранить жизнь, - отметил Дмитрий Марков.

В прошлом году стартовал проект «Медицинский помощник». Цель его — пожизненное дистанционное сопровождение пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий с момента его выявления. Проект помогает в кратчайшие сроки дистанционно направить больного на высокотехнологичную операцию в федеральные медцентры, обеспечить лекарствами, провести кардиореабилитацию. На сегодня на активном сопровождении находятся 256 человек.

Немаловажным в деле профилактики оказалось создание кабинетов и отделений по оказанию помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью: в 18 кабинетах, трех центрах и 6 кардиологических отделениях на учете состоят более 1300 жителей региона.

К Центру компетенций

Новые возможности в решении поставленных губернатором задач появились с переездом в бывшее здание родильного дома на ул. Революции кардиодиспансера горбольницы №13. Площади увеличились в 6 раз, больше стало кабинетов врачей, расширен амбулаторный прием.

В перспективе – создание на его базе Центра компетенций кардиологической службы региона. Речь идет о расширении коечного фонда по профилю медицинской реабилитации, приобретении дополнительного диагностического оборудования, создании обучающего центра для врачей-кардиологов, методического центра поддержки предприятий в проведении профосмотров.

Помочь на расстоянии

Важную роль в стабилизации ситуации играет реализации проекта «Телекардиолог»: с 2021 года телемедицинские консультации ФАПов проводят в режиме «врач-пациент» специалисты медучреждений третьего уровня. Это позволило скорректировать терапию более чем 500 пациентам, 350 человек направлены на дообследование, 33 пациента госпитализированы по показаниям, 12 направлены на лечение в федеральные клиники.

На сегодня телемедицина пришла в 187 фельдшерско-акушерских пунктов, проконсультированы более 600 пациентов.

Елена Мельникова, заведующая кардиологическим отделением ГУЗ Городская больница №13:

- Телеконсультации – это благо для пациентов. Сельские жители недообследованы в плане сердечно-сосудистых заболеваний. Возможность правильно поставить диагноз и назначить верное и скорое лечение у нас появилась с февраля прошлого года, когда стартовал проект «Телекардиолог».

Только за прошлый год 6 человек мы отправили на операцию по стентированию, еще в одном случае назначили операцию на сердечном клапане. Планово у нас бывает порядка 16 сеансов, не считая повторных, которые требуются в большинстве случаев.