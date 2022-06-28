Заслуженная награда АО «Тулажелдормаш»

Работа предприятия налицо: только в начале этого года АО «Тулажелдормаш» произвело и поставило ОАО «РЖД» 12 единиц современной путевой железнодорожной техники.

Машины марки ПРЛ-М являются современным видом универсального погрузочного комплекса - путеремонтная летучка. Конструкторская документация на технику является собственной разработкой Группы ПТК.

Уникальность разработанного погрузочного комплекса состоит в высокой грузоподъемности – 110 тонн, что в 1,6 раза больше морально устаревших путеремонтных летучек, например, ПРЛ-4 (67 тонн) при аналогичной длине.

Благодаря простому и одновременно смелому решению – размещению грузоподъемных кранов на противоположных концах двух сцепленных платформ, обеспечивается возможность быстрой погрузки рельсов с любой стороны пути без дополнительных манипуляций.

Кроме высокой грузоподъемности и работы в обе стороны, платформы могут эксплуатироваться не только в сцепе, но и по отдельности. Управление осуществляется с компактного радиопульта, поэтому для управления комплексом требуется всего один человек.

Новый комплекс будет применятся при различных видах ремонтов и текущем содержании железнодорожного пути, и предназначен для повышения эффективности ремонтных работ, транспортирования рельсов, деревянных и железобетонных шпал в пределах станций и перегонов.

Данный комплекс будет востребован как в дистанциях пути (ПЧ), так в путевых машинных станциях (ПМС).

Не стоять на месте

Одной из последних разработок АО «Тулажелдормаш», сертифицированной на федеральном железнодорожном транспорте в начале текущего года, стала новая высокоэффективная платформа-лебедка ПЛК. При этом инженерный центр Группы ПТК вел разработку инновационных технологий ремонта пути и проектирует новые машины мирового уровня в партнерстве с НОЦ «ТулаТЕХ».

Новая путевая железнодорожная техника будет применяться в составе путеразборочного и путеукладочного поездов, и предназначена для транспортировки пакетов из звеньев рельсошпальной решетки до и от места проведения ремонтных работ железнодорожного пути, а также для перемещения (перетяжки) пакетов из звеньев рельсошпальной решетки по платформам УСО и по собственным транспортерам.

Более того, в данном случае работа на ПЛК позволяет сократить длину разборочного и укладочного поездов, а также снизить время их формирования, увеличить транспортируемые объемы и значительно уменьшить эксплуатационные затраты. Сумма необходимых инвестиций при этом снижается на 40% по сравнению с закупкой существующих аналогов. Стоимость эксплуатации машин при укладке рельсошпальной решетки, по подтвержденным ОАО «РЖД» данным, сокращается на 32,8%.

Новые рекорды впереди

К слову, в 2022 году, именно благодаря применению техники, произведенной на «Тулажелдормаше» - кюветоочистительных комплексов МКТ-500 — по заказу АО «РЖД» Группой ПТК планируется выполнить работы по очистке и нарезке кюветов, а также по устранению локальных выплесков пути и планировке откосов на всей сети железных дорог России в объеме 7,8 тысяч километров.

Также на юго-восточном направлении, где ведутся работы по очистке и вырезке щебеночного балласта на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» порядка 120 км задействована инновационная машина-рекордсмен ЩОМ-2000 производства «Тулажелдормаш». И весьма вероятно, что объем будет превышен, поскольку опыт прошлого года показал, что тульская техника может больше - аналогичный показатель за прошлый год составил 156,4 км, что также является рекордом для щебнеочистительной техники и смежных технологий.