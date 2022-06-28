РСМ Агротроник: инновации в действии

Теперь для аграриев стала доступна интеллектуальная система от Ростсельмаш - это аппаратно-программный комплекс, его возможности реализованы посредством специального ПО для смартфона, компьютера или планшета. Благодаря оборудованию, интегрированному в бортовую систему сельхозтехники, у пользователя платформы есть возможность получать информацию о машине максимально оперативно и в полном объеме.

Что особенно значимо, на большинстве единиц техники Ростсельмаш уже при выпуске с производственной линии установлены все необходимые для работы РСМ Агротроник элементы. Например, платформа установлена на всех моделях семейства TORUM 785, RSM 161, T500, ACROS 595 PLUS, на кормоуборочных комбайнах серии RSM F 2000 и всех сериях тракторов.

Оптимизируем процессы

С помощью РСМ Агротроник и его модулей, например, можно дистанционно управлять техникой, получая обратную связь о ее техническом состоянии, оптимизировать ее логистику, контролировать расход ГСМ и других материалов. Это позволяет в буквальном смысле понять, во сколько аграрию обходится та или иная агромашина, насколько эффективны сотрудники и как экономить на привычных процессах. В конечном итоге, получаем эффективный, понятный и управляемый сельхозбизнес.

РСМ Агротроник — это ядро экосистемы электронных систем Ростсельмаш. Даже в базовом исполнении платформы РСМ Агротроник пользователь получает массу полезной информации:

- местонахождение каждой агромашины хозяйства;

- параметры работы в каждый момент времени — двигатель, бортовая электрика, система охлаждения, рабочие агрегаты (шнеки, вентиляторы, молотильные устройства или измельчающий аппарат и многое другое);

- время и место выгрузки зерна, заправки и слива горючего;

- время и место возникновения нештатных ситуаций (некритичные и критичные сообщения бортовой системы, отказы, уведомления о необходимости проведения регламентного ТО и пр.);

- рабочий процесс — операция, орудие, производительность, трек, обработанная площадь.

РСМ Агротроник: инновации в действии

Это далеко неполный список того, что сообщает РСМ Агротроник владельцу агромашины. Есть в системе агроменеджмента и масса других полезных опций. Например, модуль «Погода» позволит быть всегда в курсе текущих погодных условий, а также прогноза по конкретным территориям и полям. Электронная система РСМ Роутер позволит спланировать все операции в поле и вернуться к этим данным в любое время. Система ничего не упускает, не забывает, не теряет – она беспристрастна и объективна. РСМ Агротроник — это полный и постоянный контроль над техникой с момента включения зажигания до момента остановки двигателя.

Простота и функционал

Процесс обращения с платформой предельно прост. Можно, например, загружать маршрутные задания, отправляя их на конкретную единицу техники, а затем отслеживать выполнение в «прямом эфире». Нужен всего лишь доступ в Интернет со смартфона, планшета или стационарного компьютера. Благодаря РСМ Агротроник можно следить за процентом выполнения работ и заданий, к примеру, по площадям.

РСМ Агротроник: инновации в действии

Если рабочих опций от производителя недостаточно, то есть возможно расширить базовый функционал машины за счет установки специализированного дополнительного бортового дисплея — компьютера, который предназначен для визуализации процесса автоуправления, в зависимости от того, какой дополнительный сервис собирается установить пользователь. Например, система автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0, которая помогает механизатору управлять агромашиной, включает в себя ГНСС-приемник, базовую станцию RТК, инерциальную систему, вычислительный процессор, антенну ГНСС, которая устанавливается на крыше кабины.

Таким образом, приобретая технику Ростсельмаш, аграрий становится пользователем инновационной платформы агроменеджмента РСМ Агротроник и агробизнес становится эффективнее.