Более 30 жителей Тульской области, имеющих инвалидность, смогли обучиться основам предпринимательства

Инициатором и руководителем Программы выступило Тульское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Программа получила поддержку со стороны исполнительной власти Тульской области и была реализована Тульским региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» благодаря гранту, предоставленному из областного бюджета в виде безвозмездной субсидии.

Начиная с февраля 2022 года, в «Я САМ» приняли участие более 30 жителей Тульской области, имеющих инвалидность, которые получили возможность пройти обучение основам финансовой и предпринимательской грамотности. Участники Программы пообщались с людьми, которые несмотря на наличие ограничений в здоровье, уже зарегистрировали и активно ведут бизнес или являются самозанятыми.

Программа состояла из двух частей. Первая часть была посвящена теоретическим основам бизнес грамотности, например, таким темам, как: «Личность предпринимателя», «Команда и командообразование», «Бизнес планирование», «Реклама в соцсетях», «Государственная поддержка» и другие. Во второй части Программы участники представили экспертам для обсуждения свои бизнес идеи. Кто-то, решил построить бизнес, используя хобби: продолжить заниматься пчеловодством, домашней выпечкой или выращивать рассаду. Кто-то сделал основой бизнеса свои профессиональнее навыки и заявился как репетитор по иностранным языкам, компьютерной грамотности или начал как самозанятый оказывать консалтинговые услуги.

Одним из основных наставников проекта стала Анна Хрястунова, эксперт Фонда «Наше будущее», эксперт Инклюзивного акселератора АСИ, представитель Комиссии по социальному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ», которая являлась модератором каждого занятия. Анна, являясь инвалидом колясочником, посвящает большую часть своей жизни поддержки предпринимательских инициатив людей с инвалидностью.

- «Я САМ» – это уникальная программа вовлечения людей с ограничениями здоровья в самозанятость и инклюзивное предпринимательство, эта мера будет способствовать решению проблемы занятости таких категорий и улучшению качества жизни, повышению компетенций, сделает их активной социальной и экономической частью общества, - отметила Анна Хрястунова.

- Тульское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» давно и успешно занимается поддержкой социального предпринимательства, а программа «Я САМ» явилась логичным продолжением данной работы и социальной миссии членов отделения, которые во время образовательных блоков были гостями, делились опытом, а так же выступали экспертами и оказывали консультационную поддержку участникам. В Тульском регионе создан Совет по социальному предпринимательству, который в том числе обсуждает и проблемы предпринимателей, имеющих ограничения по здоровью. Так, например, на сегодняшний день, действует субсидия от социального блока правительства на открытие бизнеса, предусмотрен льготный микрозайм под 4% годовых на 36 месяца, предпринимателям-инвалидам 1 и 2 группы оказывается консультационная и образовательная поддержка «Возможности безграничны». По итогам реализации Программы часть участников получили субсидии и зарегистрировали свой бизнес, а кто-то получил дополнительные знания и навыки, которые обязательно пригодятся в будущем. Так, например, участник Программы Вячеслав Егоров стал победителем региональной премии «Открытие года», прошедшей 24 мая 2022 года. Но самое главное, что в регионе началось формироваться сообщество предпринимателей с инвалидностью, которое, я уверен, будет полезно, как им самим, так и другим заинтересованным в развитии благоприятной бизнес среды структурам, - отметил председатель Тульского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов.

По словам организаторов «Я САМ», наработанный опыт позволит не только продолжить реализацию образовательных проектов для людей с инвалидностью в Тульском регионе, но и даст возможность распространить данный опыт на другие регионы РФ.